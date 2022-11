L'Audiència de Madrid rectifica i atura la petició d'informació de la justícia andorrana sobre Rajoy

Els corruptes ñordos, de rositas......

Per samurai el 17 de novembre de 2022 a les 18:35 0 0

La intoxicación informativa del Partido Podrido, planea todavía a todos los niveles y en todos los canales de comunicación afectos al "régimen". Lo que se hizo desde el exgobierno contra nuestra gente y nuestros parlamentarios libremente elegidos y en mayoría, no tiene precedente en los anales de cualquier democracia que se precie de serlo. Mezquino y miserable fue encarcelarlos, por no decir palabras mayores. Si toda la prisa que se dan en contrarrestar los movimientos de los independentistas, se la dieran en echar a sus corruptos, otro gallo nos cantaría. Que autoridad moral tienen estos impresentables para decir lo que algunos catalanes podemos hacer o lo que no?. Ninguna. Penosas fueron las declaraciones del corrupto Rajoy en el Congreso de los diputados el 30-8-2017 por el caso Gurtel, en que tuvo la desfachatez de hablar durante largo tiempo con una verborrea inútil, sin pronunciar ni una sola vez la palabra "corrupción" y envolverse en la bandera para eludir responsabilidades. Estamos hartos de oír decir a los corruptos y sus secuaces que los independentistas deberíamos preocuparnos más por las necesidades de nuestros ciudadanos, en vez de perder el tiempo en derivas imposibles. Pues bien, ahora mismo nuestra necesidad primordial sigue siendo librarnos de la dictadura del Partido Podrido y su pandilla de palmeros de C's. Fachas, los Socioslistos, la Fiscalia que "afina", la Injusticia Española y el Tribunal Inconstitucional. La "unidad" de Spañistán, no justifica el expolio sistemático de Cataluña. Parafraseando a Sor Aya, los corruptos de los fascistas, no tienen lo más mínimo de verguenza democratica. Y nunca mejor dicho. Siguen agarrandose desesperadamente a sus poltronas, cuando ya hace demasiado tiempo que perdieron toda credibilidad. Justicia?.... Pues va ser que no. Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa. Si me pegan, me divorcio.... Catalunya is not Spain !!*!!