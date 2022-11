Detinguda una dona per enverinar el seu marit amb una croqueta

Succés pràcticament de pel·lícula a. Una dona ha estat detinguda per enverinar el seu marit amb una. La parella havia quedat en unper parlar d'aspectes legals de la seva separació quan ella va posar-lia una tapa, tal com ha revelat El País. L'objectiu de la dona era robar-li ni més ni menys que 27.000 euros.Els dos feia aproximadament un mes que es trobaven en tràmits per oficialitzar la seva separació. Hi havia bon ambient i res feia pensar que els fets derivessin cap a un enverinament. De fet, no hi havia ni advocats pel mig. Tot ho gestionaven lai el, autora i víctima de la curiosa història.En aquell bar, un 24 d'agost, el Juan Carlos va posar-se la croqueta enverinada a la boca i minuts després va començar a trobar-se malament. Des de llavors no va recordar res més fins que l'endemà va despertar-se amb 27.000 euros menys als seusdel. Mesos després, la policia ha aconseguit detenir la dona.La clau per enxampar-la han estat lesde seguretat del bar on van quedar. En les imatges es pot veure com quan l'home s'aixeca per anar a buscar a la barra una, la dona aprofita per manipular la croqueta posant-hi benzodiazepina. L'home es va sentir malament i la dona el va acompanyar al seu pis de solter, però ell va decidir anar a urgències, on l'analítica va determinar aquesta alteració. La benzodiazepina afecta el sistema nerviós i sol utilitzar-se en medicaments per tractar l'ansietat o l'insomni. S'utilitza, per exemple, en el, i provocaQuan, a més, l'home va descobrir que li faltaven 27.000 euros i que havien estat transferits a comptes de la seva dona va decidir presentar una. La investigació ha determinat que la dona va fer servir el mòbil de la parella per fer les transferències i ara està acusada d'un delicte d'i un altre de, malgrat que s'ha descartat que volgués assassinar-lo.

