Serret aposta per «consolidar» les delegacions catalanes a l'exterior abans d'obrir-ne de noves

La consellera d' Meritxell Serret , aposta per "enfortir" i "consolidar" les delegacions del Govern a l'exterior perquè "són la porta de Catalunya i l'acció exterior al món". En una compareixença a la comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació del, Serret ha reivindicat que després d'una fase d'obertura de noves delegacions ara cal "consolidar" la xarxa i dotar-la de més recursos. Malgrat els "intents de manipulació i", ha afirmat Serret, les delegacions són "una eina" tant al servei de ciutadans com d'empreses, entitats i institucions. A més, la consellera ha defensat potenciar el "rol important i estratègic" de Catalunya a la(UE). "Som un aliat útil", ha reivindicat.En la seva intervenció, Serret ha situat la UE com a marc prioritari de l'acció exterior catalana i ha refermat el compromís delamb el projecte europeu. "El compromís de Catalunya amb Europa no són només paraules", ha assenyalat. En aquest sentit, ha dit que el país pot contribuir a fer que Europa afronti els reptes energètics, digitals i de ciberseguretat.A més, ha reivindicat la recuperació de les relacions a alt nivell amb les institucions europees, després de la reunió del president, amb dos alts càrrecs de la Comissió Europea . "Europa sap que té un soci responsable, fiable i seriós", ha subratllat. A banda del marc europeu, Serret també ha situat la Mediterrània com a àmbit estratègic clau.La consellera d'Acció Exterior ha apostat per "reforçar" la projecció internacional de Catalunya i "enfortir" l'acció exterior amb "rigor i responsabilitat". En aquest sentit, ha defensat que l'acció exterior s'ha de regir pels principis de "credibilitat, utilitat i reputació". Segons Serret, arai "importància que requereix".Serret també ha apostat per reivindicar a nivellla defensa de la independència i la petició de celebrar un referèndum, especialment a Europa. "En la mesura en què siguem més creïbles estarem en millors condicions d'explicar de forma rigorosa com abordem el", ha dit tot apuntat que el Govern defensa a nivell internacional l'aposta pel diàleg i la negociació amb el govern espanyol com a "millor eina per trobar una solució política al conflicte". "La negociació i l'acord formen part del llenguatge de les relacions internacionals, de la resolució de conflictes i la democràcia", ha afegit.

