«El Govern ha de fer un projecte per al Pirineu, amb Jocs d'Hivern o sense»

Josep Castells, a l ’ oficina que la delegació té a Tremp. Foto: TGE

"El projecte dels Jocs d'Hivern va fer que el Pirineu estigués al centre de totes les mirades"

"El turisme no ha de ser el monocultiu econòmic del Pirineu"

(Vilamolat de Mur, 1961) va ser nomenat nou delegat del Govern a l'Alt Pirineu i Aran el passat 25 d'octubre , en substitució de, i arran de la sortida dede l'executiu.entre 2007 i 2015, ha treballat des del 1985 com a responsable i administrador de diferents equipaments de la Generalitat a Balaguer, Tremp, la Pobla de Segur, Sort i Vielha.En aquesta entrevista amb, Castells defensa que el Govern "ha de portar a terme un projecte pel Pirineu", i que aquest s'ha de fer "ambo sense". A més, creu que el turisme "no ha de ser el monocultiu econòmic" de l'àrea del que és nou delegat.– Bé, amb la novetat, i també començant a treballar.– Diria que sí, perquè les circumstàncies són les que són. No estava de cap manera previst que a la delegació hi hagués un canvi, ni molt menys que jo hi fos.– Meditar-la tampoc, perquè sempre és un repte, però, per altra part, estem en un moment en què cal assumir les responsabilitats. I en aquest cas era necessari que tothom hi fiqués de la seva part per deixar el Govern en funcionament normal, que és com ha de ser.– És un nomenament de confiança de la consellera de la Presidència, però evidentment també és una persona de la meva confiança, i que crec totalment necessari. Hem de treballar conjuntament.– Penso que ara hem de continuar el primer repte que tenim: el desplegament del Govern a la vegueria. És un treball que ja va començar l'anterior delegat, i la nostra idea és continuar aquesta feina i avançar-la tant com puguem.– Estem treballant-hi i ho farem al més aviat possible. Pensem que hi ha alguns departaments que ja estan preparats per fer el desplegament, i d'altres amb els quals tenim feina a fer. Però la voluntat és que sigui com més aviat millor. N'hi ha algunes com Salut que tenen ja una estructura i que ja estan en funcionament, o bé Educació, que ja ha començat a caminar.– Ha sigut un projecte que ens ha ajudat a estar sobre les taules de tots els departaments i de tot arreu, i que el Pirineu estigués al centre de totes les mirades. El que sí que tenim clar és que el Govern ha de portar a terme un projecte pel Pirineu, i que es farà amb Jocs o sense Jocs. Segurament haurien posat una data més ferma a algunes actuacions, però el Pirineu necessita unes inversions i una atenció que s'han de realitzar tant si hi ha Jocs com si no.– Evidentment, ara tenim un Govern d'un color, però això no vol dir que sigui molt diferent en les polítiques del Pirineu. L'executiu ja tenia una línia marcada pel territori, i penso que es continuarà seguint amb tots els límits que s'havien marcat.– Molt bona. Com he dit abans, tenia un pla d'actuació i ara hi ha una part del Govern de coalició que no hi és. Tanmateix, hi havia marcat un camí, i aquest es va seguir perfectament amb el que respecte al Pirineu amb l'anterior delegat. Jo continuaré fent el que marca el Govern amb la línia anterior i amb els canvis que pugui haver-hi de present i de futur.– Penso que un dels objectius d'aquest Govern, i que per nosaltres és importantíssim, és combatre el desequilibri territorial. Com sabem, on més accentuat està és al Pirineu. Som el 20% del territori, però no arribem a l'1% de la població. El Govern és el del país sencer, i això vol dir que també ho és del Pirineu i de l'Aran.– Penso que el turisme no ha de ser el monocultiu econòmic del Pirineu. Hi ha comarques que no viuen al 100% del turisme. És un actiu més que té la demarcació, però l'hem de compartir amb l'ajuda i la promoció de tots els altres sectors. Al final el que hem d'anar a buscar és la suma, i especialment que la gent del Pirineu, sobretot aquella preparada i la jove que estudia, no sigui la que hagi d'acabar marxant, i ens quedem amb un Pirineu buit.– No hem de perdre serveis com aquests. El que no hem de fer és anar enrere. Va ser un gran pas en aquell moment. Tot i que l'excusa fos la Covid, va servir per posar sobre la taula una realitat: necessitem els serveis el més a prop possible. Aquestes proves faciliten molt la vida als nostres estudiants, i no podem deixar de tenir-les.– Penso que el Govern estarà al costat del territori i ara no podem tornar a caure com fa 100 anys. Vam portar la llum al país, el Pirineu va ser la gran productora d'energia, sobretot hidràulica. L'aigua estava aquí i havíem de produir la llum per portar-la on fes falta. En aquest moment, el sol brilla a tot arreu i l'energia s'ha de produir el més a prop possible dels llocs de consum. Això vol dir que nosaltres també hem de col·laborar amb el canvi de producció cap a energies netes, com la solar. Ara bé, també ens n'hauríem de beneficiar com a territori.– Jo espero veure'l millor que ara. Però també hem de ser realistes. Costarà donar el tomb i cal que pensar aquí hi ha de poder viure tothom i guanyar-s'hi la vida.– Penso que cal ser optimistes i pensar que podem tenir un lloc, que és espectacular, però que hem de donar el màxim impuls a totes les institucions i les empreses, la iniciativa privada i tot els qui hi vivim perquè el Pirineu sigui un lloc viu i no només una terra de cap de setmana. És un lloc magnífic, i hem de tenir les mateixes oportunitats de viure al Pirineu com a la resta del país.

