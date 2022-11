Condemnen Antena 3 a deixar d'emetre «El Rosco» de «Pasapalabra»

L’ha condemnata aturar l’emissió del programa Pasapalabra si continua mantenint la seva prova final, anomenada El Rosco. El tribunal imposa també una indemnització per danys morals de 50.000 euros, en considerar que el grup de comunicació ha infringit els drets de. També l’obliga a donara la resolució. La sentència, però, encara admet recurs.&F va presentar demanda contra Atresmedia acusant el grup d’infringir els seus drets de propietat intel·lectual sobre la prova final del concurs de televisió., en la seva condició de llicenciador dels drets d’Atresmedia per emetre Pasapalabra, es va personar en la causa. Tant ITV com Atresmedia van al·legar que la titularitat dels drets d’autor sobre l’espai El Rosco havia estat resolta en sentència ferma de l’Audiència de Madrid, confirmada pel Suprem el 2019.Ara, l’Audiència de Barcelona entén que la qüestió sobre els drets de propietat intel·lectual de El Rosco no havia estat definitivament resolta per aquelles sentències. El primeres va dirimir entrei ITV sobre la relació contractual que els lligava i, a més, MC&F, que és qui s’atribueix els drets d’autor sobre El Rosco, no va intervenir en aquell procediment.L’Audiència de Barcelona conclou en la seva resolució que els creadors de El Rosco van ser, que van cedir els seus drets a MC&F. El tribunal considera que MC&F va llicenciar el 1998 a la companyia italiana Einstein per incloure El Rosco al concurs Passaparola. En conseqüència, conclou que l’explotació de l’obra per part d’Atresmedia, amb llicència d’ITV, constitueix una infracció d’aquells drets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor