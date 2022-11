Antonio Banderas, Morat o Antonio José: els artistes del disc de «La Marató» 2022

ha presentat aquest dijous el disc Bum-bum i el llibre La Marató sempre batega que formen part de la campanya de sensibilització i divulgació sobre la salut cardiovascular. El disc, que es posarà a la venda el 27 de novembre, ha fet rècord de participació d’artistes i en reuneix 185 agrupats en 55 formacions que interpreten els 21 temes de la producció. Enguany cedeixen la seva veu noms com. El llibre, que sortirà a la venda dimecres que ve, és un àlbum il·lustrat adreçat a totes les edats. A través de les creacions de 15 il·lustradors permet conèixer de més a prop la salut cardiovascular.El disc, que enguany ha arribat a la 18a edició, es presenta com una història d’històries i en una crònica musical que porta el ritme del batec. La trama del disc es desenvolupa al llarg dels, l’agraïment, la companyia, l’amor, la vitalitat, l’esperança i la vida. “Sentiments i emocions a batecs que mostren com n’és de fràgil la vida. Com, una vida i tantes altres vides”, han concretat.La selecció de les cançons s’ha construït amb dues vessants: la concepció del cor com un òrgan de la vida i el cor com a casa on s’allotgen les emocions. Com és habitual, el disc es posarà a la venda peri també es podrà trobar a la plataforma en línia d’Apple. De fet, com a novetat, tothom qui compri el disc físic podrà descarregar el disc digital.Pel que fa als 185 artistes que participen del 18è disc de La Marató,. Del pop al rock, del reggae a la rumba, del merengue a l’orquestra simfònica, passant pels ritmes llatins i anglosaxons. Set artistes han gravat per primera vegada en català, com Antonio José, Morat, Tanxugueiras, Antonio Banderas, Lexter, Pol Granch i Marlena. Del gruix de 21 temes, 14 són composicions que, per primera vegada, han estat adaptades i enregistrades en català.16 artistes del fenomen d’èxit de TV3 Eufòria participen de diferent manera en l’àlbum. Així, hi apareixinterpretant en català Umbrella de Rihanna i Cesc Triquell i Núria López posen veu en anglès al tema d’Elton John i Dua Lipa Cold heart.Per primera vegada s’ha adaptat un tema emblemàtic com Gracias Corazón de Gato Pérez de la mà de Sicus Carbonell i amb el. Banderas interpreta Aquest eclipsi del cor de Bonnie Tyler amb l’actriu gironina Marta Ribera i acompanyats perdirigida per Josep Pons.Els Morat s’atreveixen amb Com t’atreveixes a tornar de Barry White, Els Catarres amb I gotta feeling i Macaco, Judit Neddermann i l’intèrpret senegalès Momi Maiga posen veu a Pel cor. Altres artistes que participen del compacte sónDelafé i Les Flores Azules amb ‘Corre endavant’, el duet de Marlene i La Pegatina ofereix ‘Creiem’ i Pol Granch canta el tema d’Oques Grasses ‘Torno a ser jo’.D’altra banda, el llibre de La Marató ha facilitat a cada creador. Cadascun ha fet la seva obra acompanyat d’un text que defineix el que vol transmetre amb el seu art. Hi han participat autors com Kim Amate, Eva Armisén, César Barceló, Pilarín Bayés, Ignasi Blanch, Judit Canela, Gemma Capdevila, Alba Cardona, Coaner Codina; Sergi Doñate, Marc Pallarès o Joana Santamans.. El llibre es posarà a la venda per 12 euros amb un tiratge de 8.000 exemplars.

