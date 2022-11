«Escut social», més IRPF a les rendes altes i més patrimoni: les demandes dels comuns al Govern

Els"mouen fitxa" davant un"erràtic" amb els pressupostos . Així s'ha pronunciat la líder d'En Comú Podem,, que ha explicat que el seu grup ha enviat al Govern un document amb. Divendres començaran les negociacions formals després de dues reunions "exploratòries". Entre les propostes, unde 1.000 milions d'euros, modificar l'impost d'habitatges buits, tocar l'a les rendes més altes i apujar l'impost de. El diputatha insistit que "el que no es pot fer és no fer res" en fiscalitat. Els comuns demanen que "no es doni per fet" el seu suport als comptes i avisen que si no hi ha un acord al desembre, Catalunya "ho tindrà difícil per tenir pressupostos". Albiach ha defensat "protegir" els ciutadans de "l'impacte directe de la crisi" i "els que volen aprofitar per feri els que volen que l'austeritat torni a ser una política pública".Gallego ha insistit que. "Ara mateix el que no es pot fer en fiscalitat és no fer res, que és el que voldrien alguns", ha criticat el diputat, que veu "marge" en justícia social, fiscalitat verda i en altres àmbits per mobilitzar drets socials. Un dels models en què els comuns consideren que es podria emmirallar Catalunya és el País Valencià. Si es fessin modificacions semblants en l'IRPF en el tram més alt, el país podria recaptar 85 milions d'euros, segons la formació.D'altra banda, els comuns no entendrien que l'executiu, ara amb ERC en solitari, "es comportés com un govern d'ERC i Junts". "Quan sèiem amb l'exconsellersabíem a qui teníem a davant, que volia abaixar els impostos als més rics i era una victòria mantenir la reforma fiscal del 2020; ara no entendríem que no hi hagués un marge de maniobra més gran amb unacom és ERC", ha argumentat Albiach.

Els comuns s'han queixat de la "lentitud" del Govern en la negociació dels comptes, i els ha reclamat que no continuïn comportant-se "com si siguin un executiu en majoria". Ha recordat que correspon a l'executiu tenir un pressupost i que, tot i això, encara no els han traslladat cap número. A la reunió de demà esperen més concreció.



Gallego calcula que si el Govern aprova els pressupostos a mitjans de novembre, hi hauria temps perquè a finals de desembre es pogués debatre la possible esmena a la totalitat. Així, a finals de gener o principis de febrer es podria haver enllestit el període d'esmenes i Catalunya podria tenir pressupostos. Si aquest fos l'escenari, el país tindria els pressupostos en una pròrroga tècnica, durant uns mesos.

Però els comuns alerten que si aquests tempos no es compleixen i no hi ha acord a principis de desembre, aquest país "ho tindrà difícil per a tenir pressupostos". I és que el 2023 és un any electoral i les negociacions podrien variar. "Estem disposats a arremangar-nos i, si ells també, hi ha temps", ha conclòs el diputat d'En Comú Podem.

