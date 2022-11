La reina és Catalunya: líder de seguidors i de públic dels eSports de tot l'Estat

Una de les capçaleres del videojoc Foto: League of Legends

Com són, els consumidors d'eSports?

Elssón un dels sectors emergents amb més força de tot el planeta. Considerat per a molts com una potència en creixement, les xifres de la indústria i dels consumidors dels esports electrònics demostren com de consolidat està aquest món, que tancarà aquest desembre una de les seves temporades més prolífiques a tot el planeta. Tot i que és un sector d'immens potencial, la seva exponencial crescuda no ha permès analitzar al detall diversos aspectes dels eSports. Hem pogut veure, però,on sempre aglutina desenes de milers de persones en cada esdeveniment.En aquest sentit, des de li la consultoria(en el seu apartat de gaming), han volgut posar fil a l'agulla i analitzar quin és el perfil mitjà del consumidor dels esports electrònics a l'estat espanyol. Així, cauen prejudicis, estigmes i tota mena de negativitats al voltant del públic d'aquest sector.L'Informe del Consumidor d'eSports Espanya 2022 ha determinat com és el perfil mitjà d'aquest consumidor.i que formen part d'aquella generació que han abandonat la televisió. Pel que fa a-amb menys incidència, però no menor en el conjunt global- són, de mitjana, pràcticamentque ells i amb uns gusts més refinats. La qüestió és que no són adolescents i el factor de la fidelització, de la consolidació dels esports electrònics i del seu seguiment continuat, fan créixer encara més la xifra d'edat."Creiem que les audiències seguiran creixent gràcies a la fidelització dels fans actuals, que continuaran consumint eSports, però també de nous fans que estan descobrint el sector", ha explicat, el CEO de la LVP. Les xifres, a més, són de rècord per a aquest 2022. Així ho ha exposat, fundador de Deloitte Gaming, que ha reblat que "la recuperació dels esdeveniments presencials, amb una crescuda exponencial d'audiències", convertia aquest moment en l'idoni per analitzar el perfil del públic.. Amb la presència de la LVP a Barcelona, a l'edifici del Grup Mediapro; amb el centre gaming més gran d'Europa situat a la capital catalana; la creació de la primera lliga de LoL en català , oficial; i el talent en diverses categories, àrees i produccions, situa el país al capdavant de tot l'Estat. Així ho demostra l'estudi: el 18,5% dels fans dels eSports són a Catalunya, el territori amb més seguiment de tot Espanya.- i l'va acabar d'impulsar més el territori a nivell de seguiment.L'enquesta de la LVP i Deloitte ha desgranat per diverses categories els fanàtics dels eSports.(entre el 2008 i el 1998), tot i que han detectat que els majors de 25 anys són un volum considerable (gairebé un 15%) i els majors de 31 anys, amb un 11%.Amb una oferta immensa (i que segueix augmentat) de competicions professionals d'eSports, l'estudi explica que el League of Legends és el videojoc amb més seguiment a tot l'Estat, a més de ser-ho arreu del planeta. La lliga espanyola, la(de l'LVP) té part de responsabilitat en la consolidació del fanàtic. A més, deixen clar que no és cap moda passatgera: la fidelitat és palpable. De mitjana, els aficionats fa més de 5 anys que segueixen fil per randa les competicions de videojocs, continguts d'eSports.

