El Cercle reclama pressupostos i carrega contra el PP pel bloqueig del CGPJ

Elha fet la primera nota d'opinió de la presidència de elegit el juliol passat , que té un fort contingut polític. Sota el títol Temps d’acordar per enfortir la democràcia, l'entitat alerta contra la pervivència de la polarització política, tant a Catalunya com a l'estat espanyol, i demana a les forces polítiques "amb vocació de govern" que tanquin grans acords.La nota té dos grans objectius. El primer és pressionar la classe política catalana perquè aprovi elsde la Generalitat. El Cercle surt al pas contra la possibilitat d'una pròrroga dels comptes, que considera una. El document recorda que això implicaria und'euros. Assegura que l'augment de la capacitat de despesa de la Generalitat que el Consell de Política Fiscal i Financera ha validat quedaria en l'aire."Sense pressupostos nous, el Govern de la Generalitat no podria aprovar inversions noves, cosa que encara agreujaria més laa Catalunya, perquè el ritme d'execució de les inversions estatals es manté en mínims inacceptables i, lluny de corregir-se, es va accentuant", afirma el Cercle en la seva nota.L'entitat adverteix en contra de "la temptació de continuar a les" i assegura que "les agendes partidistes i fins i tot personals" no s'han d'imposar al bé comú. L'única sortida, afirma el fòrum econòmic, és que s'imposi l', que vol dir tancar un acord entre les grans formacions.El segon objectiu del Cercle apunta a la política espanyola. La junta de Jaume Guardiola carrega fort contra elpel fet d'haver trencat les negociacions perquan ja estaven gairebé tancades, actitud que considera "lamentable". Titlla de "pretext" l'argument del PP contra la derogació del delicte dei afirma que els dos temes no s'han de barrejar. El Cercle apunta a la direcció d'quan diu que "un partit que apel·la contínuament als valors constitucionals no pot incomplir, amb aquest bloqueig sistemàtic, els deures que la Constitució mateixa li imposa".

