El president de la Generalitat,, ha anunciat aquest dijous en un acte aque s'ha arribat a la xifra rècord d'empreses estrangeres establertes a Catalunya. En total, hi haradicades al país, segons es detalla en un estudi d', l'agència per a la competitivitat del Departament d'Empresa i Treball. En l'acte, al qual hi han assistit unsd'aquestes empreses, Aragonès ha destacat que les multinacionals suposen unde Catalunya. És a dir: que pràcticament un de cada cinc llocs de treball provenen d'aquestes empreses. El nombre de companyies estrangeres establert al país, el primer any que es van analitzar aquestes dades.Quin és el detall d'aquest tipus d'empreses? Provenen de 90 països diferents. Qui n'aporta més és-13,6%-, seguida dels-13%-,-12,2%- i el-10,5%-. Per nombre de companyies, els sectors vinculats a la indústria més rellevants són els de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la digitalització de la indústria, així com el de la maquinària i els béns d'equipament, que representen el 17% del conjunt de les filials de companyies estrangeres. El 23% d'aquestes corporacions s'han creat en els últims cinc anys. Un dels arguments que s'han fet servir més des de l'Estat per desacreditar el procés català és l'afectació en l'economia, i laLa xifra d'empreses estrangeres -9.155- establertes a Catalunya és un 2,8% més alta que el 2019, just abans de la. En els últims exercicis -2020 i 2021- no es va actualitzar el marcador arran de la situació generada pel. El conseller d'Empresa i Treball,, ha assenyalat durant l'acte -en el qual directius de companyies comhan explicat per què van decidir establir-se al país- que es treballa en una cartera de 613 projectes d'inversió estrangera. Es tracta d'una xifra que és un 56% superior al 2020. La meitat de projectes són de caràcter industrial, mentre que el 40% són, és a dir, que encara no estan presents a Catalunya.Les dades de l'informe del 2019 indicaven que cada dia es captava un milió d'euros en inversió estrangera i que es creaven 15 llocs de treball. En el quinquenni 2015-2019 es va registrar un augment del 35% respecte el període 2010-2014, amb un total de. Això suposava una mitjana de 4.730 milions d'euros l'any.

