Junts prepara un text alternatiu per derogar la sedició sense «contrapartides»

Els fets del 2017 no són delicte

La portaveu deal, ha anunciat aquest dijous que la seva formació registrarà un text alternatiu a la proposició de reforma del codi penal pactat entre el govern espanyol i ERC "centrat únicament en el delicte de sedició", i que per tant, no tocaria –com sí que fa el del govern espanyol- els desordres públics agreujats. En roda de premsa al Congrés, Nogueras ha explicat les "contrapartides" a la derogació de la sedició que consten al text delsuposen deixen a criteri dels jutges l'abast de la "intimidació" que justifica condemnes per, i per tant "ens treuen la sedició per la porta i ens entra per la finestra".En roda de premsa al Congrés, Nogueras ha recordat que tant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com la vicepresidenta primera,, han apuntat que la reforma ha de servir per facilitar la cooperació judicial internacional, i per tant per acostar l'extradició de l'expresident de la GeneralitatHa rebatut també les manifestacions del president del grup de Podem al Congrés, que sosté que la reforma no facilita l'extradició . La portaveu de Junts ha demanat a les formacions del govern espanyol "que es posin d'acord" perquè "intenten fer contents els barons del PSOE i alhora ERC, i les dues coses no poden ser".El text que presentarà Junts parteix de la premissa que els fets del 2017 no són delicte i destaca la jurisprudència europea sobre drets fonamentals. Segons Nogueras, serà un text "clar, concís i precís"del redactat govern espanyol, perquè "entroncarà amb els pronunciaments dels tribunals europeus dels últims quatre anys".Nogueras ha explicat que la seva proposta tampoc inclou una reforma de la malversació. El PSOE ha obert la porta a fer aquesta revisió a través de les esmenes durant la tramitació parlamentària del seu text. En tot cas, segons Nogueras, "el debat és sobre el delicte de sedició i la nostra proposta seràsobre el delicte de sedició".

