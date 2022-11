Pablo Torre revela quins jugadors del Barça l'han ajudat més al vestidor

Elogis a tres jugadors que són al Mundial

Un dels jugadors més joves en aterrar a la plantilla del Futbol Club Barcelona és Pablo Torre . Procedent del Racing de Santander, el migcampista de Cantàbria de tan solsha viscut tota una voràgine en arribar a un dels clubs més importants del planeta, amb una de les plantilles més potents i en un vestidor carregat d'història. Amb l'aturada del, Torre ha deixat caure com han estat els seus primers mesos a l'equip blaugrana i a les ordres deDes de la concentració de la selecció espanyola sub-21, Torre ha tingut molt bones paraules per a tres companys d'equip que, en paraules seves, "l'han ajudat molt en la seva adaptació". Tot i aquests tres, destaca un per sobre de tot:. "Tots els veterans han col·laborat molt [en la seva adaptació], però el que més ho ha fet ha estat Jordi Alba", ha assegurat Torre, en declaracions als mitjans.El nivell dels entrenaments i dels integrants de la primera plantilla del Barça també l'han impressionat, ha explicat. "", ha dit Torre, sobre els que més l'han deixat amb la boca oberta. "Tècnicament, el que més m'ha sorprès és Pedri. És impressionant. Mai perd la pilota", ha sentenciat.Tots tres, inclòs Jordi Alba, són concentrats amb les seves respectives seleccions -- per disputar el Mundial de Qatar que comença aquest 2022. Les tres són candidates a arribar el més lluny possible al torneig i compten, de manera clara, amb tots ells per intentar aconseguir-ho.

