Auxiliem a un treballador que ha bolcat amb un tractor en un desnivell a Estorm (avís 10.49h).

🚒 Juntament amb @semgencat, 3 dotacions de #bomberscat hem treballat per tal d'assegurar el tractor i traslladar a l'home ferit a l'helicòpter medicalitzat. pic.twitter.com/M7BAlSWxKv — Bombers (@bomberscat) November 16, 2022

Elshan rescatat aquest dimecres al matí un treballador que, al municipi de Sant Esteve de la Sarga al Pallars Jussà. L'avís es va donar a les 10:49 h, i fins al lloc de l'es van mobilitzar cinc dotacions del cos, juntament amb el Sistema d'Emergències Mèdiques ().En primera instància, els efectius d’emergències van treballar per tal d'assegurar el, i posteriorment, van poder traslladar l'home, que va resultar, amb un helicòpter medicalitzat fins a l'de Lleida. Tal com detallen afonts dels Bombers, el treballador no havia quedat atrapat sota la màquina. El servei es va donar per finalitzat a les 13:21h.

