Insults, cops i puntades de peu a la policia a Salt: dos detinguts per «atacar» els agents

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salt (Gironès) han detingut dues persones i n'han denunciat set més per insultar i agredir a la policia aquest dimecres. Segons avança el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets es van produir al migdia, quan els dos cossos feien un dispositiu. Durant aquesta intervenció, tres joves van burlar-se de la policia i van fugir amb el cotxe.En trobar-los i identificar-los un altre grup van començar a increpar i agredir els agents, fet que va comportar la detenció d'un d'ells i la denúncia de set més. En paral·lel,. Durant les últimes setmanes els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salt estan fent una campanya preventiva de consum i tinença de substàncies estupefaents en entorns escolars.Aquest dimecres, el dispositiu es va fer en els entorns de. Durant aquest dispositiu,, acompanyat per altres persones, va acostar-se a un dels agents i el va insultar i faltar-li el respecte. Davant dels fets, els agents van identificar-lo i denunciar-lo per manca de respecte i consideració als agents de l'autoritat. Mentre es feia la identificació, un cotxe va passar pel costat i va començar a burlar-se de la policia.Els agentsi marxar amb el cotxe. La policia va perseguir-los fins al carrer de Sant Dionís, on van aconseguir aturar-los per identificar-los. Durant les gestions van comprovar que el conductor no tenia permís de conduir. Per aquest motiu, van denunciar el jove i van immobilitzar el cotxe, fins que la grua municipal se'l va emportar.

