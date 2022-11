Un membre de «la Manada» demana una reducció de pena per la llei del «només sí és sí»

Per què es rebaixen les penes amb aquesta llei?

Un dels condemnats de " la Manada " per la violació grupal dels Sanfermines de 2016,, ha sol·licitat la rebaixa de la seva pena de presó de 15 a 13 anys i 9 mesos, després de l'entrada en vigor de la, coneguda com la llei del "només sí és sí" , segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Navarra.L'advocat de la Manada,, ja va anunciar dijous en una entrevista a Canal Sur Radio que estava ultimant la presentació del recurs per sol·licitar una rebaixa de la condemna per a un dels integrants de la banda de violadors condemnats. Això sí, aquest recursBoza va ser condemnat pel Tribunal Suprem a 15 anys de presó per unamb els agreujants específics dede dues o més persones. Encara que van ser cinc els homes condemnats per l'agressió sexual, en principi, la nova llei només podria permetre reduir la pena d'Ángel Boza, ja que els altres condemnats sumen altres penes per casos com els abusos sexuals de Pozoblanco.La unificació dels delictes d'abús i agressió en un sol tipus delictiu a la llei de Garanties de la Llibertat Sexual, més coneguda com la llei del "només sí és sí", és el motiu pel qual s'han rebaixat les penes a alguns violadors dels quals s'estan revisant les condemnes, segons han explicat diverses juristes a Europa Press. Tot i aquesta rebaixa de condemnes, el president espanyol Pedro Sánchez ha refredat la revisió de la llei.Tal com ha indicat la magistrada Lara Esteve, en unir-se els dos tipus delictius en un sol tipus, l'agressió, el tipus bàsic d'agressió que es recollia a la llei anterior a la de "només sí és sí" "redueix el límit màxim de la pena":. També es modifiquen les penes, segons ha indicat Esteve, en el cas de l'agressió sexual amb penetració, encara que en aquest cas és el mínim, ja que abans aquest delicte, en el tipus bàsic, era de 6 a 12 anys, mentre que a la nova norma és de 4 a 12 anys.De la mateixa manera, Esteve ha assenyalat que en els diferents agreujants que poden suposar una pena més gran sobre el delicte de tipus bàsic -si els fets els cometen dues o més persones, si hi ha una situació de vulnerabilitat o l'agressor és cònjuge o excònjuge de la víctima- "la regla general en la major part de les conductes és la reducció de la pena excepte algunes excepcions", en relació amb la normativa que estava en vigor anteriorment. Esteve també ha esmentat que a l'apartat d'agressions sexuals a menors 16 anys, "es crea un atenuant a l'agressor que abans no es contemplava", així com "un subtipus agreujat però amb pena inferior" al que deia l'anterior llei.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor