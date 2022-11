Indra inicia un ERO que afectarà 70 treballadors

ha iniciat els tràmits per dur a terme un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà. Segons han explicat fonts de CCOO a Europa Press, divendres passat la companyia es va dirigir al comitè d'empresa de Sant Joan Despí per demanar que es constituís la taula de negociació al voltant de l'ERO.L'expedient afecta concretament la divisió d', i el motiu de l'empresa per prendre la mesura es deu a la pèrdua d'un contracte que tenien ambi que ara és d'IBM. Inicialment, aquesta divisió comptava amb 800 treballadors que s'han anat recol·locant en altres projectes a mesura que aquest perdia capacitat. D'aquesta manera, CCOO ha mostrat rebuig a l'expedient, ja que considera que la companyia "ha de tenir capacitat i projectes on pugui encabir" els 70 treballadors afectats.La taula de negociacióno descarta possibles "aturs i concentracions" si no s'arriba a un acord amb l'empresa. Fonts properes al procés han recalcat a Europa Press que no es tracta d'un ERO estatal, i expliquen que el cas es troba en l'inici de les negociacions, en les quals poden sorgir "alternatives per rebaixar acomiadaments".

