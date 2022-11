Interrompuda la circulació a l'R1, entre Arenys i Calella

📢#ATENCIÓ



🚆🔴 R1, RG1: Aturada la circulació entre Sant Pol i Calella per incidència que afecta les instal·lacions. — Rodalies Catalunya (@rodalies) November 17, 2022

Nova situació problemàtica a la xarxa ferroviària de Rodalies. La circulació de trens de l'es troba interrompudaper una avaria a la infraestructura a Sant Pol de Mar (Maresme).Segons han informat des de Renfe i Adif,al punt per avaluar la situació i reparar l'avaria "al més aviat possible". Es desconeix quina previsió hi ha per a tornar a fer funcionar la línia entre aquests dos municipis.

