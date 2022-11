No fallaràs si les tries: són les marques més fiables de neveres, segons l'OCU

Cal tenir en compte el consum, sempre

és un dels maldecaps més recurrents a les llars de tot Catalunya. Cal triar un de barat, un de més fiable i que no es faci malbé? O potser un que duri durant molts i molts anys? Aquesta problemàtica l'ha volgut resoldre la través d'un estudi exhaustiu de la majoria dels principals electrodomèstics que es compren a les cases de tot l'estat espanyol. Per exemple, pel que fa até molt clares quines són les marques més fiables a través de pocs paràmetres. Amb les neveres, mateixa situació. Posen solució a quin frigorífic prefereixes: un més fiable o un que trigui més a fer-se malbé.El seu estudi (que pots consultar aquí) determina que la mitjana de temps que triga una nevera a espatllar-se és d'uns 12 anys. Segons la seva enquesta, realitzada a més de 68.000 persones, hi ha una sola marca que excel·leix per sobre de totes les altres a l'hora de trigar tant a trencar-se. Són les neveres deque tenen una mitjana de 17 anys de duració. Per això mateix, des de l'OCU assenyalen que si la major preocupació per a un consumidor és la de tenir una nevera que duri molts anys, aquesta és la seva marca.Ara bé, també deixen clar que cal tenir en compte la fiabilitat. És a dir, quantes vegades es pot espatllar abans de ser inservible. Per això mateix han fet una taula, amb una puntuació sobre 100, per a determinar quines són les millors marques en aquest sentit. Panasonic, amb un 88 sobre 100, és la més fiable de totes les marques (més d'una vintena) que apareixen a l'estudi de l'OCU. Per darrera, amb un 85 sobre 100, trobem les LG i les Neff. I només amb un punt per sota, amb 84 sobre 100, les Liebherr i les Ignis.Caldrà tenir en compte també l'energia que consumeixen aquests electrodomèstics. En aquest sentit, des de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) van voler posar fil a l'agulla en aquesta problemàtica sobre estalviar costos, amb un seguit de consells que permetia estalviar més de 50 euros per factura. Ara bé, pel que fa a la qüestió de quin electrodomèstic cal comprar, cal seguir els consells dels experts, però també tenir en compte quin és el poder adquisitiu de l'usuari i quina inversió està disposat a fer.

