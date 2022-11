Busquen un home de 84 anys desaparegut a Sant Cugat

La Policia Local de Sant Cugat i els Mossos d'Esquadra, de, i veí del centre de la localitat, que haaquest dimecres al matí. Es tracta dei anava vestit amb unai unSegons han informat fonts municipals, se l'ha vist per última vegada al voltant de les 11 del matí entre lai l'. Les últimes batudes policials han estat al voltant del seu domicili i segueixen amb les tasques per trobar-lo.La família ja ha presentat una denúncia per la seva desaparició, però es demana que si qualsevol pot aportar informació sobre el seu paratge es posi en contacte, via telefònica, amb elo el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor