Lesió a la selecció espanyola abans del Mundial: dos jugadors del Barça podrien anar a Qatar

Alarma a la selecció espanyola dies abans de començar el Mundial de Qatar. El lateral valenciàpot tenir un esquinç i en cas de ser greupodria ser que hagués de buscar un relleu. En aquest sentit, hi ha dos futbolistes del Barça que han quedat fora de la llista de 26 jugadors i que podrien haver d'agafar un vol d'última hora.En concret, els noms d'i deestarien entre els hipotètics jugadors que podria repescar el seleccionador espanyol. En el cas de Balde, la seva bona temporada l'ha fet pràcticament titular perperò no ha estat suficient perquè Luis Enrique el convoqui, com si ha fet amb el suplent en la mateixa posició al Barça,. Pel que fa a Marcos Alonso, la seva incorporació té un factor de veterania però també té el valor que pot jugar en la posició de central.Si algun d'aquests dos laterals del Barça acaba viatjant a Qatar, seria el vuitè blaugrana que entra a la llista de Luis Enrique. El seleccionador espanyol va decidir convocar, Jordi Alba,en una llista feta pública el passat divendres i que també inclou els catalans

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor