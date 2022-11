Una caporal dels Mossos denuncia cinc comandaments per assetjament laboral

Una caporal delsamb 24 anys de servei ha denunciat cinc comandaments del cos per. La, que actualment està de baixa, ha explicat a TV3 que fa 7 mesos que espera la resolució de ladel cos, davant la qual va denunciar el seu cas.En concret, l'agent ha explicat que no se li han facilitat oportunitats d'que altres companys sí que han tingut, o bé que s'han atorgatper feines que ha fet ella a superiors jeràrquics directes. Sobre la demora en la resolució del cas, el Departament d'ha admès que cal formació al cos de Mossos d'Esquadra sobre com afrontar i gestionar casos d'assetjament o abús.La caporalha explicat a TV3 que pel fet de ser dona en un cos format eminentment per homes -ella treballa a la, on la presència femenina és encara menor- ja té algunes exigències que els seus companys masculins no tenen, com ara "haver de demostrar" més que la resta. A això, però, s'hi ha sumat el fet que ha anat veient com li passaven pel davant oportunitats d'ascens laboral que ella considera que mereixia, una circumstància que ha atribuït, precisament, al fet de ser dona.Una de les gotes que va fer vessar el got, i que li va fer començar a "identificar tot el que estava passant", va ser veure com un seu superior immediat s'atribuïa el mèrit d'un projecte dede 150 agents que havia encapçalat ella. A partir d'allà va començar a reclamar el que considerava que li pertocava respectant tots elsi les línies de comandament, però va anar topant amb portes tancades, o amb intents de dissuasió. "En una d'aquestes reunions em van arribar a dir que si ho deixava allà, la condecoració me la podien donar l'any vinent".Capdevila, però, va continuar endavant amb la queixa fins a exhaurir totes les vies, assessorada per ldels Mossos. "En veure que no se'm fa cas, envio l'escrit al director general de la Policia, però no rebo resposta". L'agent va decidir aleshores canviar de tasques i d'horaris dins la mateixa àrea per canviar de responsables directes. És una de les qüestions que denuncia: "Qui hauria de marxar és qui ha fet la, no la".Finalment el director general li va respondre, però Capdevila considera que la contesta la deixava igualment "sola" davant la mala praxi que denuncia. Per tot plegat l'abril passat va decidir activar eld'assetjament laboral, que hauria de ser privat però que, en el seu cas, "l'endemà ja coneixia tothom" dins del seu àmbit laboral. Poc després, a més, els seus caps li van fer una valoració "amb lamés baixa" de la seva carrera.El cas s'hauria d'haver resolt en un màxim de dos mesos, però a hores d'ara encara espera resposta. Des d'Interior han explicat que la Comissió de Valoració de l'Assetjament Sexual del cos de Mossos, va encarregar l'elaboració d'un primerque va resultar "parcial i incomplet", perquè només s’entrevistava els superiors jeràrquics de la caporal. Es va decidir, aleshores, elaborar un segon informe, que s'ha encarregat a la intendent, "per tenir una visió més completa i oberta del cas". Interior admet que cal formació al cos sobre com afrontar i gestionar casos d'assetjament o abús, i subratlla que és un dels elements que inclou elaprovat mesos enrere.

