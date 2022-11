Per què la llei del «només sí és sí» està rebaixant algunes condemnes?

La unificació dels delictes d'abús i agressió en un sol tipus delictiu a la llei de Garanties de la Llibertat Sexual, més coneguda com la, és el motiu pel qual s'han rebaixat les penes a alguns violadors dels quals s'estan revisant les condemnes, segons han explicat diverses juristes a Europa Press. Tot i aquesta rebaixa de condemnes, el president espanyol Pedro Sánchez ha refredat la revisió de la llei Tal com ha indicat la magistrada, en unir-se els dos tipus delictius en un sol tipus, l', el tipus bàsic d'agressió que es recollia a la llei anterior a la de "només sí és sí" "redueix el límit màxim de la pena": passa d'1 a 5 anys a l'antiga normativa a 1 a 4 anys amb la nova legislació. També es modifiquen les penes, segons ha indicat Esteve, en el cas de l'agressió sexual amb, encara que en aquest cas és el mínim, ja que abans aquest delicte, en el tipus bàsic, era de 6 a 12 anys, mentre que a la nova norma és de 4 a 12 anys.De la mateixa manera, Esteve ha assenyalat que en els diferentsque poden suposar una pena més gran sobre el delicte de tipus bàsic -si els fets els cometen dues o més persones, si hi ha una situació deo l'agressor és cònjuge o excònjuge de la víctima- "la regla general en la major part de les conductes és la reducció de la pena excepte algunes excepcions", en relació amb la normativa que estava en vigor anteriorment. Esteve també ha esmentat que a l'apartat d'agressions sexuals a menors 16 anys, "es crea un atenuant a l'agressor que abans no es contemplava", així com "un subtipus agreujat però amb pena inferior" al que deia l'anterior llei.Aquests són alguns exemples de les conseqüències d'aquesta reforma per a les condemnes a violadors i que també confirma el(CGPJ). Des de l'òrgan judicial han indicat que en desaparèixer el delicte d'abús, la forquilla que estableix les penes té xifres inferiors a les que s'establien amb dos tipus delictius diferents. La intenció era que passés tot el contrari.Des delassenyalen que aquesta situació és la que va advertir en el seu informe preceptiu a la llei de "només sí és sí", en què assenyalaven que el quadre de penes contemplat a la norma per als delictes d'agressions sexuals tipificats als capítols I i II del títol VIII delsuposava "una reducció del límit màxim d'algunes penes" i concloïa que aquesta decisió "comportarà la revisió d'aquelles condemnes en què s'hagin imposat les penes màximes d'acord amb la legislació vigent".Segons han explicat, encara que en aquest text es parli de penes màximes, en proporció, es rebaixa tota la graduació i aquells que han estat penats amb condemnes que a l'antic codi penal eren més grans, ara podran veure reduïda les penes amb la revisió. En aquest sentit, Esteve ha recordat que aquestesno són "automàtiques" i que quan se sol·licita la revisió el jutjat ha de "valorar i determinar a més del tipus bàsic, les circumstàncies agreujants" per acceptar o no un canvi de condemna. I, en aquest sentit, Esteve ha defensat la tasca dels, que el que fan és "aplicar la llei". "No ens la inventem", ha apuntat.

