La tradició de la selecció espanyola que no podrà fer al Mundial de Qatar

El deserà unmolt diferent per molts factors. Es juga en unes dates gens habituals, la seva selecció com a seu ha estat de les més polèmiques que es recorden i hi ha unes surrealistes normes de conducta que hauran de seguir els aficionats. Ara, segons ha desvelat El País, l'excepcionalitat d'aquest Mundial es traduirà amb l'incompliment obligat d'una tradició de la selecció espanyola.I és que segons relata aquest mateix diari, elsde la selecció espanyola solen endur-se unsque són específicament triats per cuidar la dieta dels futbolistes. Aquest cop, però, qualsevol producte derivat dels'ha hagut de quedar en territori de la, ja que el país organitzador de la competició prohibeix importar i menjar els aliments que es produeixen a partir d'aquest animal.Així doncs, els productes obtinguts a partir del porc no formen part dels fins a 3.000 quilograms de material que l'equip des'endú a Qatar. Tot això ha estat traslladat deen dos avions que inclouen tot el necessari per facilitar l'estada als 26 jugadors i al cos tècnic, que espera arribar com més lluny possible del torneig.

