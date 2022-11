Del Juvenil del Barça al Mundial: l'entrenador català que dirigirà Qatar

"S'escriuen coses molt bèsties de Qatar"

Eldetindrà el protagonisme català habitual amb els jugadors que solen anar a la selecció espanyola, que en aquesta ocasió seran sis . També hi haurà presència catalana en altres equips, com l'entrenador de Bèlgica, el balaguerí, o el curiós cas del lleidatà. Però el paper de Catalunya també serà destacat en la selecció local d'un dels Mundials més polèmics de la història: Qatar serà entrenada per(Barcelona, 1975).La presència catalana a Qatar no és cap secret:han estat ambaixadors de la competició i s'han sumat, amb posicionaments públics en defensa del país, a una llarga llista d'estrelles que han blanquejat el règim qatarià. Però el paper de Fèlix Sánchez es remunta a uns anys abans. El tècnic barceloní va arribar a Qatar el 2006 procedent del, on durant 10 anys va entrenar alEn arribar al país asiàtic, l'entrenador català va entrar a formar part de l', una acadèmia d'esportistes creada pel mateix règim dos anys abans amb l'objectiu de, com sol passar en aquests països, blanquejar els dèficits democràtics i de drets a través de l'esport. Ja en el seu naixement, de fet, un dels objectius era albergar un Mundial. Fins al 2013, Fèlix Sánchez va participar en el creixement d'aquesta acadèmia, de la qual en són abaixadorsA partir d'aquell any, l'entrenador barceloní comença el periple que el fa arribar a liderar el combinat absolut de Qatar durant aquest Mundial. Primer va dirigir l'equip sub-19, amb el qual aconsegueix guanyar el 2014 el Campionat sub-19 de la(AFC, per les seves sigles en anglès), equiparable a unao una. Aquell títol fa que només un any després, el tècnic barceloní passi a entrenar el combinat sub-20, i el 2017, a l'equip sub-23, amb el qual assoleix un tercer lloc al Campionat sub-23 de l'AFC.El bon paper en aquestes tres categories inferiors va fer que el mateix 2017 fos designat seleccionador del combinat absolut, una tasca que fins al 2020 encara va compaginar amb l'equip sub-23, però que llavors va deixar per centrar-se ja en la cita mundialista. Abans, ja havia fet història guanyant el 2019 la primerade la història de Qatar. Tot plegat, amb l'aposta per un estil ofensiu que ben segur que haurà de redefinir al Mundial, ja que és la ventafocs d'un grup que compartirà ambi l'Si bé Fèlix Sánchez és un perfil menys popular que altres entrenadors catalans, en algunes ocasions ha concedit entrevistes en les quals, evidentment, també se li ha preguntat sobre com és el. En aquest sentit, una conversa amb la revista Panenka el 2019 desvela alguns detalls de com veu el país. L'entrenador català assegurava que no volia ferdel país, però que a vegades percep que "s'escriuen coses molt bèsties" de Qatar, que "no s'ajusten gens" a la realitat que viuen ell i la seva família.De fet, en la mateixa entrevista explicava que fan "la mateixa vida" que farien si visquessin a Catalunya. El que destacava Fèlix Sánchez sobre Qatar és la "" de persones que hi viuen, la sensació dei de "com de bé està tot organitzat". Val a dir que el tècnic català també és conscient que els qatarians són "molt" i que la cultura és molt diferent. "En alguns aspectes tenen molt poca", assegurava Fèlix Sánchez, però concloïa dient que es dona una imatge "molt exagerada" del país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor