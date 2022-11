Sánchez treu pit d'haver solucionat el «'problemón' de convivència» a Catalunya

Rufián diu que ERC i PSOE ja negocien reformar la malversació

creu que ha solucionat el "problemón de convivència" que a parer seu hi havia a. El president espanyol ha volgut apuntar d'aquesta manera i davant elque la situació catalana és ara "infinitament millor" que quan va arribar a la. Des de, Sánchez també ha reivindicat la derogació de la sedició com un pas més en "avançar cap a la concòrdia entre catalans".El cap de l'executiu estatal ha volgut remarcar que la reforma del codi penal no desmantella l', tal com ha assegurat la, i ha recordat que els fets de l'pels quals es va condemnar els presos polítics "continuen tipificats com a delicte però amb penes que s'homologuen a les principals democràcies europees". A més, ha aprofitat per remarcar que l'Estat té mecanismes per defensar-se "davant atacs que el violentin", com l'de laMalgrat l'advertència, però, ha defensat que la política té instruments que passen pel, lai l'acord. En aquest sentit, Sánchez s'ha tornat a mostrar oberta a una possible modificació del delicte de malversació però ha demanat esperar per veure abans com avança la proposta delalper derogar el delicte de sedició.En aquest sentit, el portaveu d'al Congrés dels Diputats,, ja ha avançat aquest dimarts que els republicans negocien amb els socialistes reformar el delicte de malversació. Això sí, sempre vinculat a la sedició i no a casos de corrupció. Cal recordar que els presos de l'1-O van ser condemnats per aquests dos delictes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor