Els productes alimentaris fets atindran a disposició un distintiu que acreditarà el seu origen. Elestà preparant aquesta etiqueta amb previsió que es comenci a distribuir el primer trimestre del 2023, segons ha avançat el secretari d'Alimentació,, després de la reunió de la taula de cogestió del cava.Mòdol ha apuntat que serà una “marca paraigües” voluntària, que empararà tota la producció alimentària catalana “de qualitat”. Es podran diferenciar, per exemple, la pera de, la poma deo elcatalà. Mòdol ha recordat que aquest escumós ara es distingeix sota una DO d’abast estatal. El nou distintiu anirà acompanyat d’una “campanya massiva” perquè els ciutadans el reconeguin.En una atenció als mitjans a, Mòdol ha assegurat el nou logotip es troba en la "fase final" de preparació i serà un mecanisme que "acreditarà que aquell producte és cava català". El secretari d'ha afegit que davant del "frau" hi ha "accions obligades" que l'administració ha de dur a terme per evitar que hi hagi empreses que s'aprofitin de "les escletxes del sistema per tenir beneficis".Per Mòdol, aquesta acció pot contribuir a incrementar eldels ciutadans amb les produccions pròpies del país, que són la "garantia" d'abastiment per a les properes

