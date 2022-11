Presó per a un culturista de 28 anys per violar una dona de 67 anys a Barcelona

L'ha condemnat a tres anys i 10 mesos de presó unde 28 anys que va violar una dona de 67. Els fets es remunten al maig del 2021, quan l'acusat va demanar a laque l'ajudés amb una recepta i aquesta va anar a casa seva. Un cop allà, l'acusat va treure laa la víctima, li va tapar la boca amb un mitjó i la vasexualment. El jutjat dona versemblança al testimoni de la dona, que veu avalat també per l'aportat. Afegeix que la versió del acusat no és "en absolut creïble".En canvi, l'absol d'altres dues suposades agressions que van ser denunciades per dues dones del seu entorn. Una d'elles l'acusava d'obligar-la mantenir relacions sexuals sense el seui l'altra d'haver-se baixat elsi haver-li mostrat el seu penis mentre li deia que volia tenir relacions sexuals amb ell. En el cas pel que sí és condemnat, l'Audiència dona per acreditat que el que es va produir va ser una violació, atenent que hi va haver la introducció de la llengua per via, i fa referència a sentències anteriors que defensen aquest mateix posicionament.En aquest cas, el jutjat té en compte la condició de la víctima, de més de 60 anys, i lade l'acusat i per tot plegat opta a la meitat superior del rang de la pena. I és que el delicte es castiga actualment amb unade sis a 12 anys, però l'existència de dues circumstàncies agreujants, entre elles el consum de, comporta l'aplicació de la pena en un o dos graus a l'establerta per la llei. Tot i això, eleva la pena per la condició de la víctima.En aquest sentit, el jutge apunta que amb la, l'aplicació de dos atenuants reduiria la pena de dos anys a quatre anys menys un dia de presó. Precisa però que aquesta llei no ha entrat en vigor i no n'acaba aplicant cap conseqüència en el cas en qüestió.Finalment, l'Audiència també condemna l'home a la prohibició d'aproximar-se a la víctima a menys de, així com a qualsevol comunicació amb ella durant dos anys més a la pena imposada. També estarà endurant sis anys, també posteriors al compliment de la pena de presó. Per últim, haurà de pagar 19.138,53 euros a la víctima en concepte de

