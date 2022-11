El Govern defineix les línies dels pressupostos: escut social, transformació verda i prosperitat compartida

L'oposició demana concreció

Els nous consellers del Govern d'ERC estan presentant aquesta setmana al Parlament els principals eixos que guiaran les seves polítiques després del trencament amb Junts, a través de compareixences en les comissions de les seves àrees. Una de les més esperades ha estat la de la consellera d'Economia i Hisenda,, encarregada de pilotar el projecte dede la Generalitat que l'executiu preveu aprovar entre finals de novembre i principis de desembre. En la seva intervenció, Mas ha explicat que els comptes transitaran per tres línies:per respondre a les necessitats de les persones més vulnerables,amb l'impuls d'energies renovables, i la generació d'unaque "arribi a tothom". Tot plegat, amb la previsió "d'increments importants" en les àrees de salut, educació i drets socials.Mas ha definit el projecte de pressupostos com una eina "d'", i ha esperat que serveixin per donar suport a les grans transformacions que el país necessita. "Confiem presentar en les pròximes setmanes el projecte", ha expressat la consellera, que ha emplaçat els partits, en un, a posar per sobre "l'interès del país" a la del partit. Aquestes mateixes qüestions ja les ha abordat en privat l'executiu de Pere Aragonès amb els tres partits amb els quals està treballant els pressupostos: PSC, Junts i comuns. De fet, membres del Govern i tècnics ja han fet dues reunions amb els comuns. Dijous, faran la segona amb el PSC, i dilluns vinent serà la segona cita amb Junts.Els pressupostos han estat un breu capítol de la intervenció de la consellera. Ha iniciat el seu discurs amb un agraïment a l'exconseller de Juntsper la feina feta al capdavant d'Economia, i tot seguit ha esperat que el nou departament sigui "capaç" de construir lesamb Junts i també amb la resta de partits. Més enllà dels pressupostos, Mas ha fet un repàs del context macroeconòmic, marcat per la crisi energètica i la inflació, i ha assegurat que el Govern vol donar-hi resposta amb l'activació d'un escut social i econòmic, desplegant i accelerant la transformació verda, i dissenyant polítiques que permetin generar prosperitat compartida.En l'àmbit de matèria fiscal, Mas hacom planteja, per exemple, Junts. "Aquest no és el nostre model, no només per una qüestió ideològica, sinó perquè els organismes internacionals desaconsellen aquesta decisió", ha expressat la consellera. Ara bé, no ha descartat que el seu equip pugui contemplar mesures "precises" per determinats sectors. "El nostre projecte és d'una Catalunya independent amb plena sobirania per definir la política fiscal i administrar la totalitat dels recursos, però mentrestant no podem renunciar a la capacitat normativa que tenim", ha afegit Mas.En el torn dels grups de l'oposició, des del PSC,, ha considerat "imprescindible" disposar d'un nou pressupost l'any vinent, i ha emplaçat la consellera a buscar les "" per reduir les incerteses que provoquen el Govern de "màxima debilitat" amb tan sols 33 diputats. Així mateix, ha criticat que, al constrari del que va aconseguir Giró l'any passat, el nou executiu no estigui a temps d'aprovar els pressupostos "en temps i forma" abans que acabi l'any. En aquest sentit, ha retret a Mas que no hagi incidit en propostes concretes en matèries com l'àmbit fiscal: "Més enllà del criteri de prudència, n".Des de Junts, tambéha demanat "concreció" a tot allò exposat per la consellera. El diputat ha fet diverses preguntes per saber si es, i també per conèixer quina és la "filosofia econòmica" del Govern en matèries com la concertació pública, l'habitatge, o carteres com l'educativa. A més, ha preguntat si el Govern d'Aragonès téde reclamar "majors traspassos i competències" al govern espanyol, i l'ha instat a elaborar unperquè la ciutadania entengui la "pèrdua d'oportunitats" que li suposa a Catalunya ser una autonomia.Des de la CUP,ha acusat la consellera de fer un "discurs autocomplaent amb la situació social i econòmica del país", i ben igual com han fet la resta de diputats, ha insistit a demanar respostes per saber més concreció dels comptes: "Compartim que en una situació d'inflacióde pressupostos. Però quins pressupostos? Els que continuïn en una lògica de transferència pública a mans privades?", ha etzibat Reguant. Ha instat també l'executiva fer polítiques que busquin "limitar els beneficis i controlar els preus", i ha demanat una manera diferent de fer les coses per evitar que la sortida de la crisi comporti que els de dalt "vagin més cap amunt"."Hauríem d'aprofundir", ha dit el diputat d'En Comú Podemen l'inici de la seva intervenció, en la mateixa línia que la resta de grups. Ha apostat per uns comptes que tinguin una "base estructural" diferent al pressupost de 2022, perquè el context és diferent a nivell social, econòmic i polític, i ha coincidit amb Mas que ara, però ha advertit que amb això no n'hi ha prou i que cal "reforçar" aquesta carpeta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor