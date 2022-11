Detingut un conductor per circular amb el permís suspès, anant begut i fent-se passar per una altra persona

Elsvanaquest dimarts aunde 37 anys perper pèrdua de vigència per punts iquan va intentar fer-se passar per una altra persona. Mitja hora després de la mitjanit, els vigilants de les Borges del Camp van detectar el vehicle circulant pel poble,, i el van seguir fins a aturar-lo al punt quilomètric 4 de la carretera TV-3136, al terme de Botarell.Els mateixos vigilants, quan havien observat l'home fent ziga-zagues amb el seu cotxe, van veure que es trobavai van demanar suport als mossos. La prova d'alcoholèmia va donar 0,58 mil·ligrams per litre d'aire expirat. Tot i facilitar unes dades personals, l'home no va acreditar la seva identitat, raó per la qual se'l va traslladar a comissaria. Un cop allà, va quedar detingut després de comprovar també que s'estava fent passar per una altra persona. Així doncs, al marge d'un, se l'investiga també peri usurpació de l'estat civil.De les gestions de comprovació efectuades, es va determinar que el conductor tenia una pèrdua de vigència del permís per punts únicament de llicència de ciclomotor i que no havia fet el corresponent cursEls Mossos preveuen posar-lo a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Reus al llarg d'aquest dimecres.

