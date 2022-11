L'OTAN diu que el míssil era ucraïnès però continua assenyalant Rússia com a «responsable» de l'incident

Altres notícies que et poden interessar

L'OTAN no actuarà en resposta al míssil que va matar dues persones a Polònia. El secretari general de l'organització,, ha anunciat que les investigacions preliminars apunten que "l'incident probablement va ser causat per un míssil de defensa antiaèria disparat per defensardels atacs amb míssils de creuer russos".Amb tot, Soltenberg ha mostrat un to dur contra, a qui acusa de ser, en última instància, per haver iniciat la guerra i mantenir-la: "Ucraïna no en té la culpa, s'estava defensant", ha assegurat.En aquest sentit, Stoltenberg ha remarcat que Ucraïna està"com a estat independent" en una guerra "que no té cap sentit". Malgrat l'accident, el secretari general de l'OTAN ha refermat el compromís amb continuar donant sistemes de defensa antiaeri aEn la trobada per abordar l'incident a Polònia, els ambaixadors dels aliats han acordat estarha dit el secretari general de l'OTAN. "Continuarem seguint la situació de prop i seguim units per fer tot el que sigui necessari per protegir tots els aliats", ha dit.Per Stoltenberg, l'incident a Polònia "demostra que" i que pot també tenir "conseqüències" en territori de l'OTAN. "L'OTAN està preparada per fer front a situacions com aquesta", ha subratllat.En aquesta línia, instants abans, el president de Polònia ha afirmat que no hi ha cap indici que el míssil que ha explotat al seu territori hagi estat un atac intencionat de Rússia. És més, el dirigent polonès ha dit quede fabricació russa, hagi estat disparat per forces militars ucraïneses "per intentar fer caure un projectil rus".La tensió havia augmentat en les últimes hores, després que es disparessin les alarmes aper la detonació de dos projectils en territori polonès. El país europeu, membre de l'OTAN des de 1999, va activar tots els mecanismes de seguretat per estudiar el cas.​​​​​

