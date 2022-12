El tràngol de comunicar una mort d'accident de trànsit

Fins a 188 persones van perdre la vida en accidents de trànsit a Catalunya l'any 2021. D'aquestes, 135 van morir en zona interurbana i 53 en zona urbana, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT). La xifra és més baixa que el 2019, any previ a l'esclat de la pandèmia, però la distracció continua sent el principal factor, seguit de les infraccions. Qui és el responsable de comunicar aquestes morts a la carretera? Com es duu a terme el comunicat als familiars? Catalunya compta amb un protocol específic per abordar aquestes situacions en què participen Mossos d'Esquadra i professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).



El primer impacte

Són les set de la tarda, estàs al sofà de casa mirant una sèrie a Netflix i, de sobte, sona el timbre. No esperes ningú i et sorprens. Encara més quan a l'altra banda de l'intèrfon hi ha una parella de Mossos que demanen parlar amb en Ramon Soler [nom fictici]. Respons que ets tu, els obres la porta del carrer i esperes impacient a sentir l'ascensor plantat com un pal a l'entrada del pis. No venen sols, els acompanyen tres professionals del SEM i un tercer mosso que no havies vist a la petita pantalleta que tens a la paret. Et saluden -"bona tarda, senyor Soler"- i et demanen d'entrar -"en un lloc on pugui seure, si us plau". Estàs nerviós, no entens res i mentre camines en direcció a la butaca del menjador els preguntes què ha passat. Silenci.

De la negació a la comprensió

No entens res. Feia estona que pensaves que la Laura [nom fictici] ja hauria hagut d'arribar de la piscina, on cada dia va a nedar quan surt de la universitat, però volies esperar a acabar el capítol per fer-li un truc. Ja no hi és. "No pot ser!". Et culpes, a tu, al cotxe, a la universitat, a la piscina i fins i tot a ella, a la Laura. "Per què ens ha passat a nosaltres?", et repeteixes. Una pregunta sense resposta, perquè ni tu ni els professionals la podeu respondre. Passen els minuts, que pesen com dies sencers, i continues sense entendre res.

L'acompanyament posterior

Avui fa una setmana des que la Laura va morir en un accident de trànsit mentre tornava a casa. Era dimecres i queia una pluja fina que va provocar la sortida del seu Fiat 500 de la carretera. Aquest matí has rebut una trucada dels Mossos per citar-te a la comissaria de referència a les cinc de la tarda. T'han donat més detalls de l'incident i t'han entregat la jaqueta i la bossa de la Laura, amb ordinador portàtil inclòs. Hi has entrat tranquil, però has sortit amb l'estómac remogut. Tenir a les mans les seves pertinences i notar la seva colònia t'han alterat. El psicòleg del SEM t'ha trucat poc abans de les vuit del vespre i has agraït la conversa, ja que t'ha permès descarregar tensions.

"Hem vingut perquè li hem de comunicar una informació molt important que ha passat amb relació a Laura Martí [nom fictici]". Unés l'encarregat deals familiars de les víctimes d'accidents de trànsit tota laun cop identificada la víctima i localitzada la família. L'objectiu de la visita domiciliària (o a la feina, si cal) ésconjuntament amb els familiars elfins al desenllaç, és a dir, la reconstrucció de què ha passat abans que tingués lloc l'accident per, finalment, comunicar el fatídic desenllaç."Expliquem què ha passat i on pot trobar més informació en uns dies, i quan marxem tenim la tranquil·litat que estan amb els companys del SEM i no queden desemparats", detalla el cap de la Divisió de Trànsit de la comissaria General de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra, l'inspector, a. Més enllà de la formació que reben els agents a l'escola de policia, actualment també compten amb el suport delgràcies a unentre els dos cossos que incorporaper dur a terme la comunicació, un protocol iniciat fa només cinc anys. I la valoració que en treuen els professionals és molt positiva, ja que la comunicació d'una mort és una situació "complicada", tant per al mosso que l'ha de fer com per a qui la rep."Primer deixem unperquè la família puguiun ampli ventall d', com ràbia, tristesa o enuig, i al cap d'una estona iniciem unexplicant-los que tot el que senten és absolutament normal, que estem allà per intentar ajudar-los en aquests moments difícils, i que anirem responent i gestionant la informació de què disposem per tractar dei preguntes que tinguin". Tal com exposa, psicòloga i coordinadora de les línies d'atenció telefònica de suport psicològic del SEM, aquest és elque apliquen els professionals un cop els agents policials han fet la comunicació oficial."La nostra funció principal és poder estar allà peri prestar la millormentre ens coordinem amb la resta d'agents", continua Cuartero. Aquesta atenció, però, va més enllà. Els professionals del SEM ajuden els familiars afectats a "" i a "" perquè puguin prendre decisions i identifiquin quines són les seves necessitats en cada moment: "Volem aconseguir que activin els seusun cop es comencen a autoregular". És en aquest moment quan les famílies comencen a pensar a qui li han de comunicar la notícia, si cal anar a buscar els nens on siguin o és millor trucar per avisar que s'hi anirà més tard, i també com es farà aquesta comunicació."Nosaltres ens centrem en unade l'àmbit d'emergències i elel farà la", explica Cuartero. I és que la tasca de l'equip de Mossos i del SEM no acaba el dia de l'accident, sinó que s'ofereix un acompanyament posterior indispensable per a les víctimes. La part psicològica es deriva al(SIAVT), del qual enguany es commemora el desè aniversari, on els afectats poden fersempre que ho necessitin.Els, per la seva part, mantenen el contacte fins que acaben de fer l'-el document policial que explica les causes de l'incident i apunta les responsabilitats. En aquest punt, els agents elaboren unasobre laper si cal, en primer lloc, derivar-los a altres serveis, i perquè el jutge i la Fiscalia tinguin recollides les despeses que la família ha pogut tenir per poder reclamar la responsabilitat civil que li pertoca a la víctima. Amb tot, l'objectiu deldut a terme entre Mossos i professionals del SEM ésuna "".

