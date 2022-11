Un Pirineu per a tots els públics

Una temporada de neu amb moltes novetats

La Molina: remodelació de la pista Barcelona

Vall de Núria: Nadal a un paradís del Pirineu

Espot: nou tubbing de 140 metres

Port Ainé: mirador astronòmic al parc natural

Boí Taüll: epicentre mundial de l'esquí de muntanya

Vallter: noves escoles per aprendre a esquiar

S'acosta l'i les primeres nevades comencen a enfarinar el. Després de mesos de temps suau, la baixada de les temperatures activa elsesquiadors, snowboarders, practicants de raquetes, d'esquí de muntanya, alpinistes o, simplement, persones amb ganes de passejar pels paisatges emblanquinats.El Pirineu català ho té tot per gaudir de la temporada hivernal amb un còctel perfecte de natura, paisatge, esport, aventura i territori. Les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) sumeni quaside domini esquiable. Una oferta a distàncies mitjanes de les grans ciutats catalanes i accessible en transport públic.gestiona sis estacions al Pirineu., repartida entre les comarques de la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà,-ambdues al Ripollès– al Pirineu Oriental. També les estacions d’al Pallars Sobirà mentre que, a l'Alta Ribagorça, és la més occidental.té les estacions del Pirineu Oriental a menys de 2 horesté les estacions de l'Alt Pirineu a menys de 2 hores i mitjaté les estacions del Pirineu Oriental a unes 2 horesté la majoria d'estacions a unes 3 horesLes estacions d'FGC destaquen per una oferta destinada ai les edats. De fet, les sis instal·lacions tenen lade l'Agència Catalana de Turisme. En l'àmbit de l'esquí, serveixen tant per als debutants com per als esquiadors més exigents.A continuació, l'de les sis estacions, en dades:188,5 km de domini esquiable180 pistes, de les quals 32 negres36 escoles d'esquí/snow7 parcs infantils4 snowparks8 estadis de competició32 punts de restauració25 aparcaments36.213 places d'allotjament entre estacions i àrees d'influènciaCom és habitual, nova temporada suposa estrenar novetats. Cada estació ha apostat per projectes estrella, tant en l'àmbit del domini esquiable, dels accessos, les activitats familiars o les competicions esportives, entre altres. Més enllà dels projectes concrets, les estacions en el seu conjunt estan vivint un potent procés de. En aquesta línia, enguany s’han instal·lat vuit noves màquines de venda i recollida de forfets i bitllets als punts d’accés a les estacions, sumant fins a 63 màquines entre les sis estacions. Concretament, es disposarà de 33 màquines de recollida de forfets i bitllets, 25 quioscos de venda automàtica i cinc pantalles d'assistència a la venda. A més, s'ha instal·lat un sistema de cobertura wifi oberta a tot el domini esquiable.També s'estrena el programa de fidelització del Club PiriNeu365 . Als usuaris que en formin part se'ls aplicaran descomptes exclusius a les seves compres, rebran invitació a activitats i esdeveniments exclusius organitzats a les estacions d’esquí i muntanya i podran participar en sortejos de material d'esquí i forfets. La Molina recupera per a aquesta temporada la mítica. Es tracta d'un traçat negre de 4,75 quilòmetres de longitud amb un desnivell de 859 metres i un 66% de pendent màxim. L'adequació de la pista ha passat pel condicionament del terreny, la col·locació de 73 innivadors per garantir la producció de neu, la instal·lació d’ancoratges per a màquines i paravents. Amb tota això, la pista permet obrir una bona part de la Tosa d’Alp a l’esquí i l’snowboard fet que revalora l’oferta de La Molina fent-la més atractiva.71 km de pistes66 pistes d'esquí12 escoles d'esquí/snow2 parcs infantils2 snowparks4 estadis de competició5 punts de restauració7 aparcaments Vall de Núria és un autèntic paradís del Pirineu on només s'hi pot arribar amb l'històric tren cremallera. El complex ofereix una àmplia oferta turística dirigida a tres principals tipus de públic: les famílies, els esportistes i els visitants que volen gaudir d’un dia de descans i contacte amb la neu. Entre les seves propostes destaca la nova oferta d’activitats per celebrari gaudir de la il·lusió i la màgia nadalenca en família. Els infants podran gaudir participar en els contacontes “la marmota a Vall de Núria”, als tallers de Nadal “els tions que volen convertir-se en desitjos” o veure l’arribada dels Reis d’Orient el 5 de gener. Per al públic adult, destaquen els passeigs amb màquines de retrac, les sortides nocturnes i de lluna plena amb raquetes de neu així com les visites guiades al Museu del Cremallera o la visita històrica.7,6 km de pistes11 pistes d'esquí2 escoles d'esquí/snow1 parc infantil9 punts de restauració3 aparcaments Espot , com la resta d'estacions d'FGC, és un complex on els infants poden gaudir de la neu. Aquest hivern, de fet, s'estrena la nova pista de, uns tobogans gegants on la mainada s'hi pot llençar amb un flotador circular en forma de dònut gegant. Situada al Parc Lúdic, a la cota 2000 i just al costat de la zona de debutants, compta amb una longitud de 140 metres, una zona d’embarcament, dos peralts i una zona d’arribada amb contrapendent i catifes per facilitar la frenada.25 km de pistes22 pistes d'esquí3 escoles d'esquí/snow1 parc infantil2 estadis de competició3 punts de restauració3 aparcaments Port Ainé és una de les portes d'entrada al Parc Natural de l'Alt Pirineu, una de les zones del país amb menys contaminació lumínica i, per tant, millors per observar el cel i les estrelles. En aquest sentit, l'estació del Pallars ha instal·lat aquesta temporada una només 200 metres de l’Hotel de Port Ainé. Per fer-ho possible, s’ha substituït l'enllumenat exterior de l'hotel per llums LED, per minimitzar la contaminació lumínica. Els visitants de l'estació també podran utilitzar l’aparcament la Rabasta, amb 9.000 metres quadrats i capacitat per a 290 vehicles, recentment asfaltat.26,7 km de pistes25 pistes d'esquí7 escoles d'esquí/snow1 parc infantil1 snowpark1 estadi de competició4 punts de restauració4 aparcaments Boí Taüll , l'estació amb la cota esquiable més alta del Pirineu català, será l'epicentre mundial de l'esquí de muntanya amb la celebració dels, del 27 de febrer al 5 de març de 2023. Els seus visitants també podran estrenar dues noves pistes -Regalèssia (blava) i Carreretes (vermella)- així com l'asfaltatge de l’aparcament principal, amb 730 places delimitades per a turismes, autobusos, autocaravanes, vehicles de persones amb mobilitat reduïda i vehicles d’emergències.45 km de pistes43 pistes d'esquí8 escoles d'esquí/snow1 parc infantil1 snowpark1 estadi de competició5 punts de restauració2 aparcaments Vallter , l'estació més oriental del Pirineu, estrena temporada amb, una de les quals també empresa d'esports d'aventura de neu. Un servei que està disponible per tots els nivells tant per a adults com per a infants a partir dels 3 anys. Una altra de les novetats és al Parc Lúdic amb noves portes d’accés i d’un espai de venda i recàrrega de forfets únic per aquesta zona. A més, s’han millorat els accessos a l’estació, garantint així el confort i la seguretat dels visitants.13,9 km de pistes13 pistes d'esquí4 escoles d'esquí/snow1 parc infantil6 punts de restauració6 aparcaments