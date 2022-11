Polònia afirma que el míssil caigut al seu territori no era de procedència russa

Què ha dit Rússia?

El president de Polònia,, ha afirmat que no hi ha cap indici que el míssil que ha explotat al seu territori hagi estat un atac intencionat de Rússia. És més, el dirigent polonès, hagi estat disparat per forces militars ucraïneses "per intentat fer caure un projectil rus". La tensió havia augmentat en les últimes hores, en saltar les alarmes a l'OTAN per la detonació de diversos projectils en territori polonès. El país europeu, membre de l'Aliança Atlàntica des de 1999, va activar tots els mecanismes de seguretat interns i de l'OTAN.Joe Biden, queamb la majoria de dirigents mundials, ja havia apuntat cap a aquesta teoria. Segons els serveis d'informació i seguretat del president dels Estats Units, era altament improbable que Rússia fos culpable. El país que lideras'ha hagut de multiplicar en els últims dies per aturar noves onades de bombardejos per part del Kremlin que han afectat diverses ciutats, entre elles la capital, Kíiv. Aquest escenari hauria provocat aquesta situació de confusió.Per altra banda, el primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, també ha confirmat que des del govern polonès no invocaranni els seus socis de l'aliança. Aquest preveu consultes entre els aliats quan estigui amenaçada "la integritat territorial, la independència política o la seguretat de qualsevol dels països integrants". Un altre escenari preocupant que s'hauria obert en el cas que fos un atac deliberat rus és l'activació de l'article V de l'OTAN Polònia, segons Morawiecki, té la intenció final de comunicar als seus socis de l'OTAN que el míssil va ser enviat -probablement per error, afirmen- per les forces ucraïneses. Això desactivaria qualsevol mena d'escalada per part de l'Aliança Atlàntica en la guerra d'Ucraïna o la seva participació directa.No és una pràctica nova -l'ha posat en pràctica en nombroses ocasions abans i després de la guerra a l'hora de desmarcar-se d'accions que clarament portaven el segell rus-, però en aquesta ocasió hi ha "indicis" -és la paraula que ha fet servir Biden- que el Kremlin no hi té res a veure. Tenint en compte la "trajectòria", ha sostingut el president nord-americà, és "poc probable" la implicació russa. En un comunicat, el Ministeri de Defensa rusel fet són una "provocació deliberada" per "escalar la situació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor