Un influencer construeix una tomba de 1.200 euros per conservar una bossa de Cheetos

Es fa dir @Sunday.nobody a, on es defineix com a "artista de mems". Aquest és un jove de 28 anys -no diu el seu nom- que ha revolucionat la popular xarxa social amb la seva última idea:L'objectiu és que "les futures civilitzacins la trobin", afirma.El noi ha publicat un vídeo on mostra tot el procés de fabricació de la tomba, que pesai, segons explica el creador a Business Insider, li ha costat unsque ha estalviat durant un temps amb el seu sou com a animador d'esdeveniments.Per començar, el tiktoker va preparar la caixa amb "". La va deixar reposar durant un mes i mig i la va pintar de negre. A més, va incloure amb lletres daurades els ingredients del producte de Cheetos a la tomba. Per assegurar la conservació de les patates, va preparar uni la va enganxar a uns cables a prova de terratrèmols.Ja només faltava enterrar el sarcòfag, tancat hermèticament. @Sunday.nobody va anunciar a Instagram que buscava una propietat per guardar-lo, i uns veïns ho van acceptar. Després d'hores deel jove va completar la seva obra. "No obrir en 10.000 anys", predica una placa commemorativa instal·lada a l'exterior de la tomba. Per desgràcia per a ell, però, mai podrà saber si les futures generacions hauran tastat els seus Cheetos.

