Joaquín Sabina: «Ja no soc tan d'esquerres perquè tinc ulls i orelles per veure què està passant»

, un dels músics espanyols més reverenciats de tot el panorama, ha presentat aquest dimecres a Madrid el seu darrer documental, dirigit pel director(El Buen Patrón, Princesas o El Barrio). Durant la presentació, el cantant de 73 anys no ha pogut dir la seva i ha valorat la situació política actual. En unes declaracions que han aixecat certa polseguera, Sabina ha lamentat "la deriva de l'esquerra llatinoamericana", un fet que, ha assegurat, l'ha obligat a replantejar-se la seva pròpia ideologia". Ja no és tan d'esquerres, ha deixat caure."Aquesta deriva em trenca el cor, justament per haver estat tan d'esquerres. Però ara ja no ho soc tant, perquè tinc ulls, orelles i cap per veure les coses que estan passant. I és molt trist", ha explicat Sabina,responsable de la banda sonora d'aquest del documental (i amb qui publicarà un nou disc per l'any 2023).Sabina ha reconegut que ha estat "molt de temps enfadat" amb el segle XXI. "Tot el que passava...- eren coses lletges, fins i tot el llenguatge de gent a través de xarxes socials que ho degrada molt", ha apuntat Sabina, que ha volgut afegir que està a punt d'arribar el "fracàs ferotge" del comunisme com al segle XX."Encara que l'altre dia pensant em vaig adonar que era massa pessimista: també hi ha coses bones, com la vacuna de la Covid ​​que ha arribat aviat i bé., que no està malament, i ha aparegut un heroi extraordinari, que és Zelenski. Poc més", ha afegit Sabina, que no ha volgut esplaiar-se més en qüestions polítiques.[h2]Última gira?[/h2]El músic andalús ha confirmat que el seu nou disc amb Leiva -com a productor- no arribarà per a Nadal, sinó per al 2023. "Podria ser per a aquestes dates, però al final hem decidit que no. Jo me'n vaig de gira a finals de febrer i no m'agrada fer-ho sense cançons noves, però enregistrarem 3 o 4 i després ja traurem el disc complet", ha apuntat.En qualsevol cas,"Encara que tanta gent ho pensa, realment no sé ni jo mateix si és l'última o la penúltima, però al títol està dit tot --'Contra tot pronòstic'--. El que sí que sé és que sortir de gira i anar a Llatinoamèrica em cura de totes les ximpleries", ha defensat.

