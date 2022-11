La NASA torna a mirar a la Lluna: així s'ha enlairat el coet Artemis I

Objectiu, tornar a la Lluna., el projecte de l'agència per tornar al satèl·lit i trepitjar-lo de nou. L'agència espacial dels EUA, després de diversos intents, ha pogut dur a terme el llançament a primera hora del matí en horari de Catalunya, al voltant de les 7:45h. No ha estat una operació fàcil: després d'haver ajornat diverses vegades l'enlairament , el procés d'aquest dimecres ha patit incidències notòries que han estat a punt de provocar la cancel·lació del pla.e hores abans del moment oficial de l'enlairament, que era a les 7 i pràcticament en punt. Desprésdel coet, com a mesura de seguretat, que ha provocat que els tècnics de la NASA treballessin de valent per corregir-ho. Finalment, tot ha sortit de manera notòria i el coet ha enlairat en el seu camí a la Lluna des del Cap Canaveral de Florida.L'era Artemis és el pas previ a l'objectiu real de la NASA, que ésPerò, realment,És el programa que durà, una altra vegada, persones a la Lluna abans de fer el salt al planeta veí. Seràqui inaugurarà aquesta nova etapa espacial, l'"Era Artemis", i ja s'han donat a conèixer les possibles dates d'enlairament.Aquest primer viatge, que tindrà una duració d'un mes i mig aproximadament, no inclou tripulació, tot i que la nau Orión està dissenyada i preparada per transportar humans. Tot i que no inclourà tripulació, els seients de la nau portaran tres maniquins que simularan persones. Aniran equipats amb sensors de radicació i s'utilitzaran per fer proves de seguretat i comunicació entre la Terra i la nau.Amb la missióles persones prendran part del viatge i podran sortir a l'espai, i ambes preveu que la nau s'acobli a una estació que orbitarà la lluna, Gateway, perquè els astronautes puguin baixar fins a la superfície del satèl·lit gràcies a un altre mitjà de transport.

