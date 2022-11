Ghana s'oblida de dur les samarretes de la selecció a Qatar pel Mundial

Situació estrambòtica en una de les seleccions delLa selecció de Ghana, classificada per al torneig per quarta vegada de les últimes cinc edicions, té un problema molt seriós amb les equipacions: els encarregats de materialDiversos periodistes especialitzats han informat d'aquesta anomalia, comprovada pels treballadors que formen part de l'staff tècnic de Ghana.Des de la federació ghanesa han actuat a correcuita per intentar posar solució a aquesta dificultat idel primer equip per intentar arribar en condicions al seu debut, el 24 de novembre, contra Portugal . Ara bé, hi ha responsables del combinat nacional de Ghana que es mostren "pessimistes" perquè arribin a temps: el correu postal del seu país, han afirmat, "és molt lent".Ghana és una de les seleccions africanes amb més potencial per a Qatar 2022. Entre les seves files juguen diversos jugadors reconeguts, com, davanter centre de l'Athletic Club. Després d'haver sigut convocat per España en categories inferiors i només una sola vegada amb l'absoluta, el basc va decidir oferir-se a la selecció africana. I així ha estat: convocat, al costat de jugadors com

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor