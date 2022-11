Dos míssils russos cauen en territori de l'OTAN i maten dues persones a Polònia

❗️Polish media report the fall of missiles on the territory of Poland



An explosion occurred at a grain drying plant in Przewodow (10 kilometers from the border with Ukraine). According to the fire service, two people were killed.

1/2



📰 Kurier Lubelski pic.twitter.com/R7jXW7SlHh — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022

Poland's PM @MorawieckiM has called an urgent meeting of govt committee for national security and defense affairs https://t.co/12bcr8SAUW via @KarolDarmoros pic.twitter.com/DSPiGO6mgt — Liveuamap (@Liveuamap) November 15, 2022

Altres notícies que et poden interessar

en situació de màxima alerta. Dos míssils que han caigut prop de la frontera del país ambhan deixat almenys dos morts, tal com ha explicat l'emissora local. Els fets passen el mateix dia queha atacat massivament la capitali altres territoris ucraïnesos. Cal recordar que Polònia és estat membre de l'El govern polonès ha convocat immediatament elpels fets, que han ocorregut al petit poble de, a la província de. Les primeres hipòtesis apunten que serien dos míssils que han perdut la seva trajectòria prevista i els mitjans locals asseguren que han estat llançat per les tropes russes.Segons informacions extraoficials de la mateixa emissora, els míssils podrien haver colpejat. Agents de la policia, la Fiscalia i l'exèrcit polonès ja són al lloc dels fets., portaveu dels Bombers d', a uns 35 quilòmetres al nord de Przewodow, havia confirmat que la localitat havia estat escenari d'explosions però que desconeixen les causes. El mateix portaveu dels Bombers ha confirmat les dues morts però encara es mantenen les tasques d'inspecció del lloc.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor