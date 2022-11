El govern espanyol planteja revisar la llei del «només sí és sí» després d'algunes rebaixes de condemna

La ministra d'Hisenda,, ha obert aquest dimarts la porta a revisar la Llei de llibertat sexual, la coneguda com a llei del només sí és sí, després que hi hagi hagut algunes rebaixes de condemnes emparades en el nou text legal."Cal estudiar les sentències amb deteniment i el text legal, perquè no era l'objectiu de la llei que es poguessin rebaixar les penes amb motiu d'abús a menors, tot el contrari", ha afirmat MonteroPrecisament, el Ministeri d'Igualtat ha criticat avui l'Audiència de Madrid per haver rebaixat de 8 a 6 anys la pena de presó d'un condemnat per abusos sexuals a una nena de 13 anys, filla de la seva parella.La ministra ha fet aquestes declaracions després que els tribunals espanyols ja hagin revisat almenys tres sentències després de l'aprovació de la llei del només sí és sí -impulsada per la ministra d'Igualtat,- i han rebaixat les penes de presó a tres condemnats per abusos sexuals a menors perquè considera que la reforma del Codi Penal resulta "més favorable a l'investigat".

