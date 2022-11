Expedienten Burger King per no oferir el català en un local a Barcelona

Avui, més de dos anys després, he rebut això.



Només fem camí si lluitem pels nostres drets lingüístics arreu i amb totes les eines —més enllà del tuit de queixa legítim però efímer. https://t.co/I0MHUVUKbL pic.twitter.com/Ubx9ExthFG — Xavier Dengra i Grau (@xavidegr) November 10, 2022

Expedient sancionador aper no incloure el català en un local a. Un client va denunciar que la llengua catalana no apareixia com a opció a la pantalla per fer les comandes en un establiment a lade la capital catalana i més de dos anys després l'estudia com penalitzar la multinacional del menjar ràpid.Els fets es remunten l'octubre de 2020, tal com ha explicat el mateix usuari que ha fet la queixa,, i ara laestudia en què deriva aquest expedient sancionador, que podria ser una infracció lleu de la llei del codi de consum amb unaque podria arribar fins als 10.000 euros.L'expedient parla d'una "presumpta vulneració delsde les persones consumidores ode les obligacions en matèria lingüística que estableix la normativa". "Només fem camí si lluitem pels nostres drets lingüístics arreu i amb totes les eines", ha explicat la persona denunciant del cas.

