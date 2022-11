Messi ja parla de la seva retirada: «No crec que jugui gaire més»

Ladel millor futbolista de la història cada cop està més a prop.jugarà ael que probablement serà el seu últimi ara ja parla obertament de la seva retirada. "No crec que jugui molt més", ha assegurat l'astre argentí sobre el seu futur futbolístic en una entrevista amb l'exjugador i excompany de seleccióL' exjugador del Barça té 35 anys i després de dues temporades alés conscient que la seva carrera es troba en els últims anys. "Estimo jugar ali el gaudeixo, és l'únic que he fet en tota la vida i segur que hi seguiré relacionat, però no sé en què", ha explicat en la mateixa conversa. Aquest mateix any, Messi ha quedat fora de la llista de la Pilota d'Or per primer cop en 16 anys L'argentí, sobre el seu futur en el futbol de clubs, creu que encara és molt incert i ha recordat que de jove sempre va somiar amb retirar-se jugant a la lliga de l', però que ara amb una dona i tres fills és tot més complicat, recordant el "canvi molt gran i que va costar molt" quan va marxar d'una forma duríssima i inesperada decap a

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor