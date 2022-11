Universitats planteja matrícules gratuïtes per a famílies monoparentals

El conseller de Recerca i Universitats,, haaquest dimarts laper les famíliesdeldel 40% per aquelles persones que ja han cursat uns primers estudis universitaris i es troben a l'atur.“Es tracta d’una mesura per, que necessiten reciclar-se, que es troben a l’atur perquè el seu àmbit de coneixement ha experimentat canvis importants”, ha detallat. També proposaexistent per a, i el reconeixement a l’alumnat ambprovinent deHo ha dit en el marc d’una compareixença al Parlament, on també ha anunciat la voluntat d’impulsar unals centres universitaris. “Les plantilles envelleixen per dalt i es precaritzen per baix”, ha afirmat, “baixen el nombre de professors permanents i estables i s’incrementen el nombre d’associats amb poca retribució”.

