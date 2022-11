Indignant resposta d'un cap a la mort d'un familiar d'una treballadora

En qué puto planeta es normal esto?

Acaba de morir mi tio y esta es la respuesta de mi jefe pic.twitter.com/zJPu2bnvlH — Arwen🥀 (@saldyard) November 10, 2022

Lad'un familiar és un dels moments més tristos per a qualsevol persona. Com que és impossible calcular quan, com i on passarà, és habitual que coincideixi amb familiars i amics que es trobin fent la seva vida normal, com per exemple, estar a la. És el que ha passat a una treballadora que ha mostrat la sevaper la resposta que ha rebut del seu cap.Tal com es pot veure a la captura de pantalla de la conversa de, la dona comunica al seu cap que acaba de morir el seui que elés durant la tarda d'aquell mateix dia. El cap es limita a dir que sent la pèrdua, però que només està disposat a facilitar que la treballadora surti abans d'hora i li recorda que les morts de familiars de"no són motiu d'absència".La imatge s'ha viralitzat a lesdavant una usuària que es pregunta "en quin planeta això és normal?". Elacumula més de 3.500 retuits i 56.500 m'agrades, a la vegada que milers de missatges explicant experiències similars i recordant que, encara que el missatge del cap és totalment insensible, té raó d'acord amb laactual.

