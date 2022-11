Neix la primera associació d'afectats per l'amiant del metro de Barcelona

Unahan impulsat la creació de lade Barcelona. La nova entitat s'anomena Associació de Treballadors Exposats oi ja té un centenar d'afiliats.Neix amb la voluntat designat amb la direcció i fet públic l'any 2021. Entre d'altres, exigeixen que TMB compleixi amb el compromís de reubicar a llocs exempts d’amiant els treballadors amb afeccions pleurals o d’altres derivades de l’amiant, i que permeti que a partir dels 58 anys aquests empleats puguin acollir-se a un permís retribuït fins a l'edat de jubilació.El president de la nova entitat, Ángel Pobo, ha detallat que entre el centenar d’afiliats a la nova entitattambé dotze dels 28 empleats quehacom aque presenteno afectacions compatibles amb haver estat enambPobo ha explicat que tot i que a hores d’ara l’associació no disposa de cap suport sindical, s’han reunit amb els vuit col·lectius presents a l’empresa per demanar-los major implicació i una millora del pacte que va signar-se amb l’empresa l’any 2021.“Demanem que hi hagi una unió en aquest tema, que es posin les piles perquè volem que es demostri que aquesta és la major problemàtica que hi ha hagut a Metro Barcelona en matèria de salut laboral”, ha manifestat Pobo que ha exigit que “es deixin de banda certes discrepàncies internes” perquè "hi ha vides en joc".A més, ha apuntat que han demanat als sindicats que es creí unaper col·laborar amb ells i l’empresa en fer un seguiment permanent de les actuacions que TMB duu a terme al voltant d’aquesta problemàtica.Pel que fa al conveni signat l’any 2021, els impulsors de la nova entitat denuncien que no s’estan complint diversos dels punts clau que el conformen. Entre aquests destaquen el fet que l’empresa “no ha reubicat a llocs exempts d’amiant tots els treballadors amb afeccions pleurals o d’altres derivades de l’amiant”. Així mateix, han expressat la seva incertesa sobre la correcta aplicació de l’acord assolit amb la representació sindical perquè els treballadors exposats a l’amiant poguessin accedir a partir dels 58 anys a la situació d’absència retribuïda fins a assolir l’edat de jubilació.Per altra banda, Pobo ha remarcat quetal com es va dir que es faria” i ha subratllat que les revisions mèdiques que els efectuen “no són prou estrictes ni severes”. En aquesta línia ha denunciaten aquestes proves, ja que ha alertat que a la majoria de treballadors “se'ls comuniquen els resultats per telèfon i no reben el pertinent informe del metge”.Tot i que no ha volgut assenyalar cap irregularitat, sí que ha manifestat que els costa de creure que des de 2019 no hagin aparegut nous casos i que la xifra d’afectats s’hagi mantingut en els 28 oficials malgrat que s’han fet proves a més d’un miler d’empleats. Alhora, ha revelat que algunes de les medicions ambientals que s’han efectuat recentment “han donat un resultat positiu”.Per tot plegat, també denuncienen el pla especial de vigilància de la salut aplicat al personal de manteniment i projectes (els únics que encara avui la direcció de l'empresa admet com a exposats de l’amiant). Així mateix, ha lamentat que s’estigui produint un. “És cert que Metro Barcelona està fent un esforç econòmic, però no està complint amb el calendari que va dir”, ha apuntat.Per la seva banda, l'advocat del Col·lectiu Ronda Pau Estevez, ha expressat el seu suport als membres de la nova associació. Ha recordat que el mes d'agost passat es va fer pública "la primera sentència judicial que atribueix la mort d’un extreballador de Metro de Barcelona a l’exposició a l’amiant al lloc de treball", un fet que marca un precedent perquè "segons l'empresa l'empleat en qüestió desenvolupava funcions que no implicaven contacte amb l’asbest". Des del punt de vista d'Estevez, aquesta decisió judicial, malgrat no ser ferma, evidencia que el posicionament de l’empresa “és insuficient”.La roda de premsa de presentació de la nova associació ha comptat amb la participació d'altres treballadors amb afeccions derivades del contacte o l'exposició a l'amiant, així com d'altres membres de la plantilla.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor