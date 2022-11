Els transportistes cancel·len la vaga per «coaccions inconcebibles de les autoritats»

El govern espanyol celebra la desconvocatòria

després de només dues jornades. En un comunicat emès aquest mateix dimarts ha assegurat que s'han trobat amb una "persecució, assetjament i coaccions inconcebibles per part de diferents autoritats, on", quelcom que fa molt difícil que es mantingui.Més concretament, l'organització de camioners ha parlat deper part d'associacions, sindicats, mitjans de comunicació i polítics per "desacreditar" les mobilitzacions. L'organització de camioners no comptava amb el suport de les principals associacions del sector (CETM i Fenadismer) ni dels sindicats CCOO i UGT. Així i tot, han assegurat que, dilluns, la Plataformai va lamentar que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana "no hagi mogut fitxa". Per aquest motiu, van decidir continuar endavant amb les reivindicacions. "Teníem l'esperança que el govern fes alguna cosa. Hem estat disponibles tot el dia, però no hem rebut cap trucada", va expressar el president de la plataforma,, en preguntes als mitjans.I tot i que el cert és que, el portaveu ha assegurat que ha sentit el "suport" de la seva gent. Centenars de persones es van manifestar a Madrid. "S'han tret conclusions al cap de poques hores de començar l'aturada", ha criticat, alhora que ha condemnat lesque, ha assegurat, han patit alguns treballadors que volien sumar-se a la manifestació. "Hem d'arribar als extrems de març perquè el govern ens prengui de debò?", sentenciava Hernández.Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat van informar el Ministeri queen nodes, centres logístics i vies de comunicació. Segons van assenyalar fonts pròximes a Raquel Sánchez, només es va registrar algun incendi de pneumàtics a Algesires (Cadis), així com de quatre caps tractors a Villaescusa (Cantàbria), que a hores d'ara s'investiguen. També es van produir algunes punxades de rodes a Illescas (Toledo). L'accés als grans centres logístics i a les infraestructures d'hidrocarburs es va poder fer amb normalitat. "Els distribuïdors també parlen de normalitat absoluta, només incidents menors amb piquets a MercaJerez, que han estat ràpidament desactivats", van dir les citades fonts. A Catalunya, de fet, l'aturada pràcticament tampoc va tenir impacte.en tots els punts de la xarxa de transports, segons han traslladat fonts d'Interior a Europa Press. El balanç total de l'actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat des de les 18.00 hores de dilluns i fins a les 8:15 hores d'aquest dimarts ha deixat danys en camions a Peñaflor (Sevilla) i en tres furgonetes a Casabermeja (Màlaga). Així mateix, en les últimes hores, diversos cossos de la policia espanyola han realitzat 10 escortes a combois formats per un total de 39 vehicles.La portaveu del govern espanyol,, ha celebrat que l'agrupació de camioners hagi desconvocat l'aturada indefinida al sector i que es torni "a la normalitat" en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Tambéen aquestes últimes hores i que reconeix l'esforç que entre tots estem fent amb un sector que acusa les conseqüències econòmiques de la crisi" per la guerra d'Ucraïna. La portaveu de l'executiu ha destacat que l'executiu espanyol ha mobilitzat recursos públics per al sector. Ha mencionat, per exemple, els. Així mateix, ha recordat l'aprovació de la llei que prohibeix treballar a pèrdues.

