Veïns del Raval irrompen en un acte al Macba per rebutjar-ne l’ampliació

⚫️⚪️ Acabem d’interrompre la xerrada organitzada pels VOLTORS de la @FundacioMACBA



Volen espoliar a les veïnes 908m2 del nostre espai públic per ampliar el museu.



🗣NO permetrem l’ampliació del @MACBA_Barcelona



✊🏻✊🏽✊🏿 pic.twitter.com/R3K7FPms1y — ❌ NO a l’ampliació del MACBA (@NoMacba) November 15, 2022

Un grup dehanen un acte alper rebutjar l’ampliació del museu a la plaça dels Àngels. Mitja dotzena de persones han interromput una jornada sobre museus i sostenibilitat perque “”.“Vosaltres creieu que això és sostenible?”, han preguntat al públic assistent, alhora que han acusat la presidenta de la Fundació Macba, Ainhoa Grandes, de ser una “coneguda especuladora” perquè és “consellera d’un fons voltor, ha desnonat veïns del Raval i ha contractat els nazis de Desokupa”. Un altre dels manifestants ha explicat que. “La plaça dels Àngels hauria de ser pel barri, no pel Macba”, ha conclòs.Els manifestants han portat pancartes amb els lemes "No a l’ampliació del Macba" i "No a la privatització del sòl públic". L'ampliació del Macba és fruit d'un acord entre l'Ajuntament de Barcelona i el museu que es remunta al 2019 i que permet, d'una banda, ubicar el CAP Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia, i de l'altra ampliar el museu amb un, a tocar del Convent. La Xarxa Veïnal del Raval havia presentat al·legacions contra aquest acord i el març del 2022 va interposar un recurs contenciós administratiu contra l'ampliació.Fonts del Macba han explicat a l’ACN que s’han reunit amb els veïns d’aquesta plataforma en dues ocasions, però han afegit que també estan escoltant altres veus i recollint demandes d’altres agents implicats. La voluntat és poder atendre, apunten les mateixes fonts, unes necessitats i complexitats que “van més enllà dels edificis” del museu, i sempre “en la mesura del possible i dins l’àmbit de la seva responsabilitat institucional i cívica”. L’equip del museu està actuant per oferir una via de comunicació directa amb el barri.

