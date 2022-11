Quan, on i amb quin horari s'encendran els llums de Nadal a Barcelona?

Acte d'encesa a Nou Barris

Horaris dels llums de Nadal

Per a moltes persones, és un dels moments més emotius i macos de l'any. La capital del país, Barcelona donarà pas a l'encesa dels llums de Nadal des de lael pròxim. Després que l'any passat es fes des de la plaça Catalunya, en aquesta ocasió l'acte d'encesa es torna ai es trasllada a Nou Barris. A les 18:00 hores l'espectacle Anys Llum de la productora La Brutal donarà pas a l’encesa de llums de tota la ciutat des d'aquesta plaça. Enguany, es dona continuïtat a la il·luminació estrenada l'any passat per a la plaça de Catalunya, Aragó i Gran Via. També s'il·luminaran plaça Urquinaona, l'avinguda Paral·lel i la Via Laietana. A la ciutat comtal,Aquest 2022, l'Ajuntament ha apostat per instal·lacions LED i retallarà 42 hores de l'enllumenat per estalviar consum , una decisió que permetrà reduir un 31% el consum elèctric respecte l'any passat. El consistori ja va explicar fa uns dies que la reducció d'hores de llum s'havia pres d'acord amb les patronals del comerç i la restauració.La plaça Major de Nou Barris serà l'escenari protagonista de l'encesa de llums de Nadal a Barcelona. Segons ha afirmat el primer tinent d'alcaldia,, durant una presentació al Saló de Cent de l'Ajuntament, la voluntat és de "descentralitzar" l'acte d'encesa i que. Així mateix, Collboni ha recordat que el 2021 el punt d'encesa va ser la plaça de Catalunya perquè el comerç del centre de Barcelona havia patit especialment l'impacte de la pandèmia. Amb tot, ha matisat que això no implica que laestigui buida d'activitat. Per contra, ha assegurat quesi bé no ha volgut donar-ne detalls encara.L'espectacle Anys Llum que donarà pas a l'encesa a tota la ciutat és un muntatge de teatre musical que es pregunta què passaria si desapareix un dels elements més importants per la celebració de Nadal a la ciutat. Segons ha explicat el seu director,, el muntatge planteja que a causa d'una baixada de tensió els treballadors municipals han d'anar casa per casa per dir que enguany no hi haurà encesa de llums nadalencs. L'espectacle intercala grans temes de repertori de musicals i altres peces adaptades per l'ocasió, iEl viatge musical va des del descobriment del foc, passant per les Saturnalies de l'antiga Roma, l'edat mitjana, el descobriment de l'electricitat, fins a arribar als temps actuals.El muntatge comptarà amb una desena d'actors i actrius i la, el cor de joves de l'Escola de Músics del Raval. La nit de l’encesa, al mateix escenari de la plaça Major, tambéque aquest 2022 han compost el jove duet de santandreuencs, Ginestà i que han titulat Barcelona és un regal.de diumenge a dijous, aniran de 17:30 a 22:00 de la nit; dissabtes i divendres, de 17:30 a 23:00; el 31 de desembre i el 5 de gener, de 17:30 a les 13:00 del migdia, i el 24 de desembre, vigília de Nadal, de 18:30 fins a la mitjanit. Tot i la reducció horària,, per damunt dels 2,15 milions de la campanya anterior.Al marge dels llums que posa el mateix consistori per a algunes vies i per als mercats municipals,o de comerciants per a altres carrers o places. D'altra banda, el consistori ha ofert als eixos comercials un model en què és l'Ajuntament qui contracta la instal·lació dels llums i les entitats sufragaran la seva part quan acabi la instal·lació. De moment, ja s'han acollit a aquesta modalitat 17 eixos. Per aquestes festes es posa una especial atenció a indrets on el teixit comercial es pot trobar afectat per obres de llarga durada, com és el cas dels carrers adjacents a la Via Laietana.En total, ha dit Collboni, hi hauràa la ciutat, quatre quilòmetres més que el 2021 perquè s'allargaran alguns trams de carrers ja il·luminats, com ara la Ronda Sant Pere o Balmes. A banda dels llums nadalencs, aquest any serà el quart que es fa el, el circuit especial per conèixer l’enllumenat nadalenc del Bus Turístic de la capital catalana. Hi haurà sortides des de la plaça de Catalunya cada dia de la setmana entre el 24 de novembre i el 31 de desembre.Preguntat per com preveu que sigui laper als comerciants en un context de crisi, el primer tinent d'alcaldia d'Economia ha admès que és un moment "de dificultats i incerteses", però ha assegurat que tant el sector com el consistori són. En aquest sentit, Collboni ha fet valdre la capacitat de "sobreposar-se" als moments més difícils.

