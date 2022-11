Barcelona descarta prioritzar el català als pregons de la Mercè

El, tal com ha sol·licitat ERC a la Comissió de Drets Socials i Cultura. Els republicans ho han demanat després de conèixer les dades sobre l'ús del català entre els joves de Barcelona, per sota del 50% en tots els districtes de la ciutat. El tinent d'alcalde de Cultura, Jordi Martí, ho haper "" com és el pregó de la Mercè.El prec, defensat per la regidora Gemma Sendra, reclamava que l'Institut de Cultura de Barcelona () "i grans esdeveniments, així com en els pregons de la Mercè". Sendra ha rebutjat retirar l'expressió que feia referència al pregó, tal com li ha demanat Martí. La regidora republicana, a més, ha denunciat que en actes institucionals del districte de Nou Barris els regidors del govern "no fan cap parlament en català" i ha demanat ", no prohibir-ne cap altra".Pel que fa als, Martí ha apuntat quehan tingut elcom a llengua majoritària. Així, el tinent d'alcalde de Cultura ha defensat que el català sigui prioritari en actes organitzats per l'ICUB, però ha rebutjat fer-ho en actes com el pregó de la Mercè "en què podríem donar a entendre queque usen una llengua o una altra".A l'altra cara de la moneda hi ha, que ha intentat "", fent referència a la petició d'ERC. La proposta ha estat fallida pels vots en contra d'ERC, Barcelona En Comú i Junts, mentre que ha obtingut el. Julia Barea, nova regidora de la formació taronja, ha dit que "es posa en perill el castellà" quan es vol "prioritzar" una llengua per sobre d'una altra. Martí, però, li ha desmuntat el discurs: "La visió que el català es vol imposar sobre el castellà és falsa".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor