La Moncloa afirma que tot «futurible» en la malversació no afectarà la lluita contra la corrupció

Subvenció a les llengües cooficials

Elha defensat la derogació del delicte de sedició com "un compromís de la legislatura" per fer homologar la legislació espanyola amb la de la resta de països de la UE. Sobre la reforma del delicte de malversació , la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, ha assegurat que "no valora cap més iniciativa" i que el govern no es pronuncia sobre "futuribles", tot dient que no coneix els textos de les "futures esmenes, si és que n'hi ha". Però ha deixat clara una cosa: la lluita contra la corrupció i per l'exemplaritat són "senyals d'identitat" de la política de l'executiu.Ho ha dit després del consell de ministres celebrat a la Moncloa aquest dimarts. L'ha presidit la vicepresidenta primera,, ja quees troba a Indonèsia amb motiu de la reunió del. Avui també s'ha sabut que la taula de diàleg es reunirà en les properes setmanes, amb la reforma de la malversació com a teló de fons.L'acord de Pedro Sánchez amb ERC per derogar la sedició, en el marc del diàleg i dels acords necessaris per donar suport a l'executiu espanyol, ha desfermat la caixa dels trons en la política espanyola. Isabel Rodríguez ha refermat l'aposta de l'executiu per retornar laa la societat catalana. La portaveu ha expressat que la situació a Catalunya era el 2017 la segona preocupació dels ciutadans i ara és el. "Perquè s'ha recuperat la tranquil·litat i la concòrdia". Ha dit que l'executiu continua treballant en la "cohesió territorial" enfront els "extrems" que només busquen "confrontació".L'objectiu d'ERC és eliminar lael 2015 quan era al govern per poder aplicar-la contra els dirigents independentistes. Aquesta setmana, el ministre de la Presidència,, va mostrar la predisposició de la Moncloa a estudiar algun retoc a aquesta tipologia penal. Els canvis anunciats en el codi penal han agreujat la tensió dins del bloc sobiranista. Junts ja ha demanat la compareixença del president Pere Aragonès al Parlament per explicar aquests canvis al codi, que no consideren cap avenç. Des de Junts s'ha criticat que ERC "aparca" d'aquesta manera el camí cap a la independència.L'executiu espanyol ha carregat fort contraarran de la seva política fiscal. Les tresfetes per la Comunitat de Madrid han suposat una pèrdua de 700 milions d'euros per a les arques públiques. Calviño ha criticat "la carrera fiscal a la baixa, que comporta una degradació dels serveis públics", una política que ha qualificat d'"injusta i irresponsable".Isabel Rodríguez ha comparegut junt amb Nadia Calviño, que ha informat d'un estudi presentat al Consell de Ministres sobre l'estat de l'. La vicepresidenta ha apuntat que la "senda positiva" mantinguda fins ara fa preveure que l'economia espanyola pot créixer fins alaquest 2022. "Estem en unade les anteriors", ha dit.Calviño ha destacat els aspectes positius del quadre econòmic, amb un, amb 23.500.000 persones actives i un atur que està, per primer cop des del 2008, per sota dels 3 milions de desocupats. Calviño ha subratllat que s'ha creat més d'un milió de llocs de treball amb contracte indefinit en aquest any i el sector turístic s'ha recuperat bé. Ha assegurat que el principal repte de l'economia és la, però que aquesta s'ha reduït en un terç des del juliol, sent ara delUna dada que fa de l'estat espanyol el segon país amb un índex inflacionari més baix dels de la zona euro. Però el principal factor que explica les bones xifres ha estat el desenvolupament dels fons de recuperació europea. Calviño ha destacat el paper que estan tenint els PERTE vinculats alsNadia Calviño ha informat de l'aprovació d'unaper impulsar l'ús de les. L’objectiu és aconseguir que un major ús de les llengües cooficials en les aplicacions tecnològiques "sigui rendible i atractiva", tant per l'administració com per les empreses del sector. Dins d'aquest paquet de subvencions, el Barcelona Supercomputing Center rebrà 3 milions d'euros. Es tracta d'una ajuda que s'emmarca dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de la Nova Economia de la Llengua.

