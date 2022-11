Detingut per fer dos talls profunds al coll a un home per la seva condició sexual

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un home que va insultar i agredir-ne un altre amb un objecte punxantsegons ha informat el cos policial. El detingut té 40 anys i se l'acusa d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa i un delicte d'amenaces.La investigació es va iniciar el 4 de novembre, quan la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació va tenir constància deamb l'única motivació de l'orientació sexual de la víctima. Segons els denunciant, l'agressor el va insultar per la seva condició sexual i tot seguit el va immobilitzar per l'esquena i li van feramb un objecte punxant.La víctima va ser traslladada aamb lesions greus al coll que van requerir diversos punts de sutura. Posteriorment, la víctima va sol·licitar en declaració una ordre de protecció contra la persona detinguda, ja que també l'havia amenaçat de mort. Finalment,i el 12 l'arrestat va passar a disposició del jutjat d'instrucció 22 de Barcelona, que va decretar l'ingrés a presó.(OCH) ha condemnat els fets i ha assegurat que està treballant de forma coordinada amb els Mossos d’Esquadra per donar l’atenció necessària a la víctima. En aquest sentit, ha recordat queles incidències d’aquest tipus registrades a Catalunya en tot aquest any 2022.En la mateixa línia s’ha pronunciat el conseller d’Interior,a través d’una piulada a Twitter, on ha lloat la “rigorosa, tenaç i eficient” feina de la Unitat Central de Delictes d’Odi. “Contra les agressions d’odi, tolerància zero”, ha subratllat.

